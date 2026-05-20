EUROPAfest 2026: Artiști din 14 țări vin la București la cea de-a 33-a ediție a festivalului

EUROPAfest revine cu cea mai internațională ediție de până acum - artiști din 14 țări și muzică live care nu se găsește în playlist.
Luiza Moldovan
20 mai 2026, 14:14
Se întâmplă din nou și se întâmplă în București: festivalul european de muzică live EUROPAfest, care, în 2026, se află la cea de-a 33-a ediție.

Festivalul aduce pe scenele din Capitală artiști din 14 țări: Franța, Italia, Irlanda, Canada, Israel, SUA, Polonia, Australia, Ungaria, Bulgaria, Azerbaidjan, Peru, Coreea de Sud și România.

Ediția din acest an pune accentul pe jazz, păstrând în același timp conceptul unic al festivalului – reunirea sub aceeași umbrelă artistică a patru genuri majore: jazz, blues, pop și muzică clasică.

Un festival cu recunoaștere europeană

EUROPAfest se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Casei Regale din 2005, fiind primul eveniment din România care a primit această distincție.

În 2025, festivalul a fost decorat cu Medalia „Custodele Coroanei Române”, într-o ceremonie organizată la Castelul Peleș și prezidată de Majestatea Sa Margareta.

La nivel european, festivalul deține distincția EFFE – Europe’s Finest Festivals, acordată de Comisia și Parlamentul European, și este singurul festival din România care a câștigat competiția Creative Europe, la care au participat peste 1.000 de proiecte din 27 de state membre UE și 12 țări invitate.

Bilete disponibile

Publicul își poate asigura deja locul la concertele EUROPAfest 2026. Biletele sunt disponibile pe iaBilet.ro.

