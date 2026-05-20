EUROPAfest 2026: Artiști din 14 țări vin la București la cea de-a 33-a ediție a festivalului

Se întâmplă din nou și se întâmplă în București: festivalul european de muzică live EUROPAfest, care, în 2026, se află la cea de-a 33-a ediție.

Festivalul aduce pe scenele din Capitală artiști din 14 țări: Franța, Italia, Irlanda, Canada, Israel, SUA, Polonia, Australia, Ungaria, Bulgaria, Azerbaidjan, Peru, Coreea de Sud și România.

Ediția din acest an pune accentul pe jazz, păstrând în același timp conceptul unic al festivalului – reunirea sub aceeași umbrelă artistică a patru genuri majore: jazz, blues, pop și muzică clasică.

Un festival cu recunoaștere europeană

EUROPAfest se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Casei Regale din 2005, fiind primul eveniment din România care a primit această distincție.

În 2025, festivalul a fost decorat cu Medalia „Custodele Coroanei Române”, într-o ceremonie organizată la Castelul Peleș și prezidată de Majestatea Sa Margareta.

La nivel european, festivalul deține distincția EFFE – Europe’s Finest Festivals, acordată de Comisia și Parlamentul European, și este singurul festival din România care a câștigat competiția Creative Europe, la care au participat peste 1.000 de proiecte din 27 de state membre UE și 12 țări invitate.

Biletele sunt disponibile pe iaBilet.ro.