De la rock la jazz: Rockstadt Extreme Fest și Jazz in the Park, două lumi muzicale, un singur abonament

Abonamentul comun este o invitație la traversare, la curiozitate și la experiment. Publicul este încurajat să iasă din zona familiară și să descopere două energii diferite în același sezon festivalier, două tipuri de comunități și două moduri distincte de a trăi muzica live (Disponibil în ediție limitată pe iabilet.ro).

Despre Jazz in the Park

Fondat la Cluj-Napoca în 2013, Jazz in the Park este un festival care își propune resemnificarea spațiilor publice sau a celor uitate, promovând totodată muzica Jazz în toate formele sale. Ediția a XIV-a a festivalului va avea loc în 5-7 iunie, în Parcul Etnografic ”Romulus Vuia” și promite peste 40 de concerte cu artiști din peste 15 țări, precum Lisa Simone, Nik Bärtsch, Marcos Valle, Venna, variind de la jazzul clasic, la proiecte de funk, jazz oriental și orice între.

În cei 13 ani de existență, Jazz in the Park a adus peste 500 de artiști la Cluj, dar a și avut un impact social important: prin fondul Jazz in the Park, organizatorii au donat peste 100.000 EUR în comunitate, a fost festivalul care a introdus pentru prima dată paharele reutilizabile și în prezent organizează cel mai important concurs pentru trupe tinere din această parte a Europei. Activitatea festivalului le-a adus organizatorilor 7 finale la European Festival Awards și premiul ”Best Small Festival in Europe” în 2019.

