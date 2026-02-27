Prima pagină » Comunicate » ATEN creste disponibilitatea serviciilor digitale: interventii mai rapide si uptime sporit pentru infrastructuri la scara

ATEN creste disponibilitatea serviciilor digitale: interventii mai rapide si uptime sporit pentru infrastructuri la scara

In economia aplicatiilor, unde fiecare minut de indisponibilitate se poate traduce in pierderi si clienti nemultumiti, companiile care opereaza servicii critice au nevoie de infrastructura IT usor de controlat, sigura si scalabila. Un furnizor de super-app din Asia de Sud-Est a standardizat managementul unei infrastructuri extinse (de pana la 255 de unitati) printr-o arhitectura bazata pe tehnologia ATEN KVM over IP, obtinand acces remote stabil, control centralizat si redundanta pentru operare 24/7.
ATEN creste disponibilitatea serviciilor digitale: interventii mai rapide si uptime sporit pentru infrastructuri la scara
Mediafax
27 feb. 2026, 19:37, Comunicate

Impact direct in business: experienta mai buna pentru clienti, costuri mai bine controlate

Prin modernizarea managementului serverelor, beneficiile sunt vizibile in operatiuni si in experienta utilizatorilor finali:

  • Continuitate mai buna a serviciilor: mai putine intreruperi si capacitatea de a interveni rapid in caz de incident.
  • Timp de remediere redus (MTTR): echipele IT pot diagnostica si rezolva problemele de la distanta, fara deplasari.
  • Scalare predictibila: extinderea infrastructurii se face ordonat, fara cresterea exponentiala a complexitatii.
  • Risc operational mai mic: redundanta pentru componente critice si controlul accesului contribuie la stabilitate si conformitate.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor
Gandul
A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026! Lovitură în televiziune!
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
Libertatea
COVID-19 poate afecta creierul pe termen lung, chiar și în forme ușoare. Diferența majoră față de gripă
CSID
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor