ATEN creste disponibilitatea serviciilor digitale: interventii mai rapide si uptime sporit pentru infrastructuri la scara

Impact direct in business: experienta mai buna pentru clienti, costuri mai bine controlate
Prin modernizarea managementului serverelor, beneficiile sunt vizibile in operatiuni si in experienta utilizatorilor finali:
- Continuitate mai buna a serviciilor: mai putine intreruperi si capacitatea de a interveni rapid in caz de incident.
- Timp de remediere redus (MTTR): echipele IT pot diagnostica si rezolva problemele de la distanta, fara deplasari.
- Scalare predictibila: extinderea infrastructurii se face ordonat, fara cresterea exponentiala a complexitatii.
- Risc operational mai mic: redundanta pentru componente critice si controlul accesului contribuie la stabilitate si conformitate.
