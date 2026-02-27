ATEN creste disponibilitatea serviciilor digitale: interventii mai rapide si uptime sporit pentru infrastructuri la scara

In economia aplicatiilor, unde fiecare minut de indisponibilitate se poate traduce in pierderi si clienti nemultumiti, companiile care opereaza servicii critice au nevoie de infrastructura IT usor de controlat, sigura si scalabila. Un furnizor de super-app din Asia de Sud-Est a standardizat managementul unei infrastructuri extinse (de pana la 255 de unitati) printr-o arhitectura bazata pe tehnologia ATEN KVM over IP, obtinand acces remote stabil, control centralizat si redundanta pentru operare 24/7.