ATEN: Conectivitate sigura si control in timp real pentru utilitati si infrastructura critica

In domenii precum energie, apa, petrol si gaze, continuitatea operationala depinde de accesul rapid si securizat la sisteme distribuite si de vizibilitate completa asupra fluxurilor de date. Prin solutiile sale KVM over IP si RCM (Remote Control & Monitoring), ATEN permite operatorilor si echipelor IT/OT sa controleze, sa monitorizeze si sa intervina de la distanta asupra serverelor, echipamentelor si surselor video critice, reducand timpii de raspuns si crescand rezilienta infrastructurii.
Citeşte comunicatul integral AICI