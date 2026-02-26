Prima pagină » Comunicate » ATEN: Conectivitate sigura si control in timp real pentru utilitati si infrastructura critica

Compania ATEN este lider global in solutii de conectivitate AV si IT, cu peste 45 de ani de expertiza in conectivitate, prezenta in mai mult de 35 de piete la nivel global, un numar de peste 650 de brevete de inovatie, precum si peste 200 de premii internationale. ATEN integreaza solutii performante atat in zona IT (KVM), cat si AV (ProAV), livrand infrastructuri de control si monitorizare construite pentru operatiuni critice, 24/7.
ATEN: Conectivitate sigura si control in timp real pentru utilitati si infrastructura critica
Mediafax
26 feb. 2026, 17:30

In domenii precum energie, apa, petrol si gaze, continuitatea operationala depinde de accesul rapid si securizat la sisteme distribuite si de vizibilitate completa asupra fluxurilor de date. Prin solutiile sale KVM over IP si RCM (Remote Control & Monitoring), ATEN permite operatorilor si echipelor IT/OT sa controleze, sa monitorizeze si sa intervina de la distanta asupra serverelor, echipamentelor si surselor video critice, reducand timpii de raspuns si crescand rezilienta infrastructurii.

Beneficii-cheie pentru operatiuni 24/7 cu solutiile ATEN:

  • Management la distanta, securizat: acces in timp real pentru administrare, diagnostic si interventii rapide, fara deplasari si fara intreruperi neplanificate.
  • Camere de control performante: suport pentru configurari multi-display si video wall, utile in centre de comanda si dispecerate cu volum mare de informatie.
  • Integrare cu ecosistemul existent: conectare cu sisteme HMI/SCADA si infrastructuri server-based pentru control, supraveghere si monitorizare industriala.

