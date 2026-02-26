Prima pagină » Comunicate » BIPA deschide cel de-al doilea magazin din România, în Chiajna

BIPA deschide cel de-al doilea magazin din România, în Chiajna

Un nou pas în extinderea rețelei, cu focus pe varietate, accesibilitate și experiență de cumpărare modernă
BIPA deschide cel de-al doilea magazin din România, în Chiajna
Mediafax
26 feb. 2026, 18:45

BIPA, brandul de drogherii al grupului german REWE, își continuă dezvoltarea pe piața din România și anunță deschiderea celui de-al doilea magazin din rețea, în Chiajna, la Chiajna Shopping Center (Str. Ilie Petre nr. 87), marcând un nou pas în dezvoltarea rețelei la nivel național.

Magazinul BIPA din Chiajna se întinde pe o suprafață de aproximativ 305 metri pătrați, este deservit de o echipă de 8 angajați și va avea un program de funcționare zilnic, de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 21:00, și duminică între orele 09:00 – 19:00. Spațiul urmează conceptul de drogherie modernă BIPA, gândit pentru a facilita o experiență de cumpărare rapidă și confortabilă.

