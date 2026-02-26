SGS anunta achizitia Murray-Brown Laboratories, MsMin si Cyanre Group, consolidandu-si pozitia globala in sectoare strategice

Murray-Brown Laboratories

Cu o traditie de peste patru decenii in domeniul analizelor de laborator, Murray-Brown Laboratories reprezinta un reper al rigurozitatii stiintifice. Compania ofera servicii analitice complexe in domenii precum microbiologie, chimie, siguranta alimentara si testare de mediu. Accentul pus pe acuratetea rezultatelor si imbunatatirea continua reflecta o filosofie centrata pe excelenta si responsabilitate stiintifica. Achizitia Murray-Brown Laboratories consolideaza prezenta SGS in America de Nord, prin integrarea unui laborator specializat in analiza alimentelor, ingredientelor si produselor nutraceutice. Expertiza tehnica a laboratorului va contribui la extinderea capacitatii SGS de a furniza servicii de Food Safety la standarde internationale.

