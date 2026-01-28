Prima pagină » Comunicate » PENNY inaugurează al cincilea magazin din orașul Bacău și ajunge la 462 de unități la nivel național

PENNY continuă extinderea rețelei la nivel național și inaugurează un nou magazin în Bacău. Odată cu această deschidere, rețeaua PENNY ajunge la 462 de unități la nivel național.
28 ian. 2026, 18:42, Comunicate

Noua deschidere din Bacău marchează cea de-a cincea unitate a rețelei din oraș. Se află pe strada Calea Moinești nr. 20, are o suprafață de 849.60 mp și 67 locuri de parcare, dintre care trei sunt dedicate persoanelor cu dizabilități. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între 7:30 și 22:00, iar duminică, între 8:00-20:00.

Experiența de cumpărături din noul magazin PENNY reflectă angajamentul companiei pentru portofoliul 3RO – produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. Clienții găsesc în noul magazin PENNY zone extinse dedicate produselor proaspete și mărcilor proprii, cu o semnalizare clară a promoțiilor și a categoriilor de produse esențiale. În plus, noul magazin PENNY oferă soluții convenabile pentru stilul de viață dinamic al clienților, incluzând o gamă variată de produse ready to eat, semipreparate, precum și opțiuni refrigerate și congelate, adaptate nevoilor de zi cu zi.

