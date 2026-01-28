PENNY inaugurează al cincilea magazin din orașul Bacău și ajunge la 462 de unități la nivel național

Noua deschidere din Bacău marchează cea de-a cincea unitate a rețelei din oraș. Se află pe strada Calea Moinești nr. 20, are o suprafață de 849.60 mp și 67 locuri de parcare, dintre care trei sunt dedicate persoanelor cu dizabilități. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între 7:30 și 22:00, iar duminică, între 8:00-20:00.

Experiența de cumpărături din noul magazin PENNY reflectă angajamentul companiei pentru portofoliul 3RO – produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. Clienții găsesc în noul magazin PENNY zone extinse dedicate produselor proaspete și mărcilor proprii, cu o semnalizare clară a promoțiilor și a categoriilor de produse esențiale. În plus, noul magazin PENNY oferă soluții convenabile pentru stilul de viață dinamic al clienților, incluzând o gamă variată de produse ready to eat, semipreparate, precum și opțiuni refrigerate și congelate, adaptate nevoilor de zi cu zi.

