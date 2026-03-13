Analiză juridică la nivelul UE confirmă eligibilitatea deplină a Hanwha Aerospace România în temeiul Regulamentului SAFE

Un memorandum juridic amplu, elaborat de o firmă globală de top specializată în dreptul Uniunii Europene, concluzionează că Hanwha Aerospace România îndeplinește toate cerințele de eligibilitate prevăzute de Regulamentul SAFE.

Potrivit analizei juridice, Hanwha Aerospace România respectă în mod deplin toate prevederile Regulamentului SAFE aplicabile entităților stabilite în Uniunea Europeană de către o companie din Republica Coreea. Această situație este susținută și de cadrul de cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și Republica Coreea, inclusiv Parteneriatul pentru Securitate și Apărare stabilit în noiembrie 2024, precum și de Acordul de cooperare în domeniul apărării semnat între guvernele României și Republicii Coreea în aprilie 2024.

Atât Hanwha Aerospace România, cât și acționarul său unic, Hanwha Aerospace Co. Ltd., au obținut autorizarea necondiționată în cadrul mecanismului de control al investițiilor străine directe (FDI). Proiectul de investiții al companiei în industria europeană de apărare a fost aprobat de Consiliul Concurenței din România în august 2025, fără impunerea unor măsuri de remediere.

Memorandumul juridic menționează, de asemenea, că Hanwha Aerospace România a obținut acces la infrastructură industrială situată în Uniunea Europeană prin parteneriatul său industrial din Petrești, asigurând deja capacități de producție funcționale. În paralel, unitatea dedicată de producție pentru industria de apărare, H-ACE Europe, aflată în construcție în România, este programată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026.

După punerea în funcțiune, H-ACE Europe va sprijini producția realizată în Uniunea Europeană, va contribui la respectarea cerințelor de conținut european prevăzute de Regulamentul SAFE și va consolida localizarea industrială în domeniul apărării în România, contribuind totodată la dezvoltarea capacității industriale naționale în acest sector.

Instrumentul SAFE a fost conceput pentru a extinde capacitatea industrială de apărare a Europei, pentru a consolida reziliența lanțurilor de aprovizionare și pentru a accelera producția de echipamente de apărare la nivelul întregului continent.

Modelul de investiții al Hanwha Aerospace România, bazat pe producție locală, parteneriate industriale și cooperare tehnologică, este aliniat acestor obiective și sprijină dezvoltarea unor capacități de apărare sustenabile în Europa.