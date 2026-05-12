Kingston marchează un prag important: peste 100 de milioane de SSD-uri SATA A400 livrate la nivel global

Kingston Digital Europe Co LLP, divizia de memorie flash al Kingston Technology, lider global în produse de memorie și soluții tehnologice, a anunțat astăzi că a livrat peste 100 de milioane de unități ale SSD-ului SATA Kingston A400. Lansat în 2017, Kingston A400 a câștigat rapid recunoaștere datorită performanțelor sale impresionante în ceea ce privește pornirea sistemului, încărcarea aplicațiilor și transferul de date comparativ cu hard disk-urile tradiționale¹.

SSD-ul Kingston A400 SATA oferă viteze remarcabile de citire/scriere de până la 500MB/s și 450MB/s¹. Această creștere semnificativă de viteză a oferit utilizatorilor o îmbunătățire clară față de hard disk-urile convenționale. Datorită acestui nivel de eficiență, seria A400 a devenit una dintre opțiunile preferate de consumatorii care își doreau rate de transfer mai bune și un răspuns general mai rapid al sistemului.

