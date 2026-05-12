Primăria Sectorului 1 încearcă să rescrie realitatea faptica în conflictul cu Romprest: singurele hotărâri definitive sunt cele care obligă instituția să plătească zeci de milioane de lei

Această conduită constituie o comunicare neloială prin care Primăria Sectorului 1 subminează și încearcă să se substituie autorității instanțelor de judecată, denaturând cu bună știință adevărul judiciar. Este o tentativă de intoxicare publică agresivă, în condițiile în care nicio instanță nu a soluționat pe fond durata contractului sau validitatea clauzelor acestuia.

Comunicatul transmis de Primărie în data de 12 mai 2026 nu reprezintă o informare onestă a cetățenilor, ci o tentativă evidentă de a distorsiona realitatea juridică și contractuală a unui conflict pe care chiar administrația locală l-a provocat și îl întreține de ani de zile prin blocaje financiare, sancțiuni contestabile și refuzul sistematic de a respecta obligațiile asumate, inclusiv cu costuri semnificative pentru Primarie constand in actualizari de debite si penalitati de intarziere, asa cum sunt mentionate mai jos.

Pentru corecta informare a opiniei publice, Romprest face următoarele precizări esențiale:

1. Instanța NU a stabilit „finalul” contractului la 30 iunie 2026

Afirmația Primăriei conform căreia „Romprest pierde în instanță” este falsă și construită deliberat pentru a crea impresia unei decizii definitive care, în realitate, nu există.

Acțiunea formulată de Romprest în dosarul nr. 5556/3/2026 nu a urmărit „prelungirea artificială” a contractului, așa cum susține Primăria, ci clarificarea efectelor juridice ale Actului Adițional nr. 6 și constatarea faptului că anumite condiții prevăzute în acel act nu au fost niciodată îndeplinite.

Mai exact, litigiul viza exclusiv:

• constatarea neîndeplinirii unor clauze obiective din Actul Adițional nr. 6;

• precum și, în subsidiar, constatarea faptului că Romprest deține în proprietate o stație de sortare — element care bloca oricum aplicarea unor reduceri suplimentare ale duratei contractului.

Tribunalul București nu a analizat fondul cauzei și nu a tranșat legalitatea sau durata contractului. Instanța a admis exclusiv o excepție procedurală de inadmisibilitate.

Cu alte cuvinte, nu există astăzi o hotărâre definitivă care să confirme versiunea prezentată public de Primăria Sectorului 1, hotărârea pronunțată nefiind executorie și fiind supusă recursului.

Transformarea unei soluții procedurale de etapă într-o presupusă „victorie decisivă” spune mai multe despre strategia de comunicare a Primăriei decât despre realitatea juridică a dosarului.

Prezentarea unei decizii procedurale drept un fapt împlinit reprezintă o manifestare care arată un dispreț profund față de puterea judecătorească. Acest demers este utilizat exclusiv în scopul punerii unei presiuni publice asupra magistraților, în speranța de a influența actul de justiție și de a crea o percepție falsă în fața cetățenilor și a autorităților statului.

2. Adevăratele hotărâri definitive: Primăria este obligată să plătească

În timp ce Primăria vorbește public despre „înfrângeri” imaginare ale Romprest, instituția evită să spună cetățenilor un lucru esențial:

Singurele hotărâri judecătorești definitive și executorii dintre părți sunt cele care obligă Primăria Sectorului 1 să achite datorii masive către operatorul de salubritate.

La acest moment, autoritatea contractantă înregistrează:

• peste 56 milioane lei reprezentând facturi restante de salubritate care constituie titluri executorii;

• peste 103 milioane lei penalități contractuale;

• iar cea mai veche factură neachitată are scadența depășită cu peste 2050 de zile.

În ciuda existenței unor hotărâri definitive, Primarul Sectorului 1 refuză în continuare punerea lor în executare. Această abordare este o continuare a aceleiași politici de dezinformare și de dispreț manifestată de administrația locală până în prezent. Prin acest comportament, sunt nesocotite sistematic toate hotărârile judecătorești definitive favorabile Romprest, hotărâri care au stabilit deja legitimitatea poziției contractuale și procesuale a operatorului.

Aceasta este realitatea pe care administrația locală încearcă să o împingă în plan secund prin conferințe de presă și comunicate triumfaliste.

3. „Sancțiunile” invocate de Primărie fac parte dintr-un mecanism de presiune financiară

Primăria Sectorului 1 prezintă public aplicarea de amenzi și penalități ca pe o dovadă a „disciplinării operatorului”.

În realitate, aceste măsuri fac parte dintr-un mecanism continuu de presiune financiară exercitat asupra companiei, în condițiile în care multe dintre presupusele obligații încălcate aparțin chiar autorității locale, care refuză să își îndeplinească propriile responsabilități privind organizarea și funcționarea serviciului public.

Mai mult:

• Primăria a reținut ilegal din facturile curente suma de peste 8,96 milioane lei, în baza unui act administrativ caduc;

• și refuză nejustificat eliberarea garanției de bună execuție în valoare de aproape 9 milioane lei.

4. Reducerea unor servicii este efectul direct al neplății cronice

Reducerea anumitor frecvențe și cantități de servicii nu reprezintă o „scădere arbitrară a calității”, așa cum susține administrația locală, ci consecința directă a refuzului sistematic al Primăriei de a achita serviciile prestate.

Romprest a notificat legal Primăria și instituțiile competente asupra reducerii unor prestații începând cu data de 30.04.2026, măsură corelată strict cu nivelul resurselor financiare pe care autoritatea alege să le plătească efectiv.

În ciuda acestor blocaje financiare fără precedent, colectarea deșeurilor de la utilizatorii casnici și noncasnici continuă în regim normal, din respect pentru cetățeni și pentru protejarea sănătății publice.

Romprest Service SA solicită public Primăriei Sectorului 1 să înceteze campania de dezinformare, să respecte hotărârile judecătorești definitive, să își achite obligațiile financiare și să abandoneze strategia conflictului permanent, purtată pe cheltuiala cetățenilor Sectorului 1.

Operatorul va continua toate demersurile legale necesare, rămânând profund convins că, în final, actul de justiție va consacra — așa cum a făcut-o de fiecare dată — legalitatea și justețea poziției sale.