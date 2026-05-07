Tentativa lui Trump de a impune noi tarife vamale de 10% a fost respinsă de o instanță federală

Tarifele vamale de 10% impuse de președintele Donald Trump sunt în pericol, după ce o instanță federală le-a declarat ilegale joi, dând o a doua lovitură majoră din acest an politicii economice caracteristice a președintelui american.
Laurentiu Marinov
08 mai 2026, 01:27

Într-o hotărâre de 2-1, completul de judecători de la Curtea de Comerț Internațional a SUA a constatat că administrația nu avea justificarea de a adopta tarife vamale în temeiul unei legi comerciale din 1974, cunoscută sub numele de Secțiunea 122, relatează CNN.

Administrația Trump început să adopte aceste tarife vamale după ce o hotărâre a Curții Supreme de la începutul acestui an a declarat ilegale cele mai ample taxe vamale.

Hotărârea de joi solicită administrației să înceteze colectarea acestor tarife de la reclamanți și să ramburseze plățile anterioare. Deși se aplică doar reclamanților afectați, aceasta reprezintă un regres major pentru administrația Trump și capacitatea sa de a adopta tarife.

Proclamația prezidențială care a instituit tarifele nu identifică „deficite mari și serioase ale balanței de plăți a Statelor Unite”, așa cum a înțeles Congresul această sintagmă, notează hotărârea majorității.

Tarifele pot rămâne în vigoare pentru toți ceilalți importatori, în afară de reclamanți, până în iulie.

Singura pârghie tarifară majoră pe care administrația pare să o aibă în prezent în vigoare sunt tarifele specifice industriei. Cu toate acestea, administrația a început procesul de implementare potențială a unui set de tarife suplimentare la nivel național.

Se așteaptă ca administrația să facă apel la decizia de joi.

