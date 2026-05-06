Miniștrii comerțului din G7 se reunesc la Paris, pe fondul intensificării tensiunilor economice globale

Miniștrii comerțului din G7 au deschis, marți, o reuniune la Paris, pentru a discuta probleme precum mineralele critice, dar nu se așteaptă ca aceștia să abordeze direct ultima amenințare a SUA, de a impune tarife suplimentare vehiculelor europene, potrivit France 24.

Întâlnirea, care va dura până miercuri, are loc în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a dat peste cap economia globală, odată cu închiderea Strâmtorii Ormuz , prin care curge în mod normal o cincime din petrolul mondial.

Tarifele lui Trump pe mașinile din UE, discutate separat

Amenințarea președintelui Donald Trump de vinerea trecută, că va majora tarifele americane pentru mașinile și camioanele din Uniunea Europeană, va fi probabil abordată separat.

Biroul ministrului francez adjunct al Comerțului, Nicolas Forissier, a declarat la începutul acestei săptămâni că europenii vor discuta despre amenințarea lui Trump, dar „nu în cadrul G7”, potrivit aceleiași surse.

Reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, urma să se întâlnească cu Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț, în capitala Franței.

De asemenea, au programată o întâlnire cu ministrul francez al Economiei, Roland Lescure.

Într-o sesiune informală găzduită, marți, de comunitatea de afaceri din Franța, Greer a declarat că Statele Unite considerau „politicile comerciale în primul rând ca politici interne”.

„Statele Unite iau măsuri unilateral, dar și împreună cu parteneri dispuși”, a spus el.

„Considerăm că prioritățile pe care Franța le urmărește în calitate de gazdă a G7 în acest an sunt complementare eforturilor SUA în domeniul comercial”, a adăugat el.

Cele patru priorități ale miniștrilor

Miercuri, miniștrii comerțului din G7 (Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Statele Unite) urmează să discute cele patru priorități stabilite de președinția franceză a grupului.

Prima este găsirea unui răspuns colectiv și eficient la supracapacitatea industrială, care subminează liberul schimb.

O a doua prioritate este securitatea economică, în special asigurarea și diversificarea aprovizionării cu minerale critice, indispensabile pentru producerea de produse strategice, cum ar fi cipuri de calculator, baterii pentru vehicule electrice și supermagneți.

Miniștrii vor aborda, de asemenea, eșecul din martie al ultimei runde de negocieri, din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, rolul organismului de arbitru comercial, fiind paralizat de Statele Unite timp de ani de zile.

O altă prioritate vizează vânzările transfrontaliere, prin intermediul site-urilor de comerț electronic, care au generat volume uriașe de colete mici, ce au evitat taxele vamale și au reprezentat o concurență neloială pentru comercianții locali.