Ucraina: Rusia a lansat atacuri cu drone și rachete după anunțarea armistițiului

„Acest lucru arată că Rusia respinge pacea și că apelurile sale false la încetarea focului de 9 Mai nu au nimic de-a face cu diplomația. Putin se preocupă doar de parade militare, nu de vieți omenești”, a transmis Sybiha într-un mesaj publicat pe platforma X, citat de Euronews.

Moscova și Kievul au anunțat armistiții separate

Pe 5 mai, Kremlinul a anunțat unilateral o încetare temporară a focului, care urma să coincidă cu celebrarea victoriei Uniunii Sovietice în cel de-Al Doilea Război Mondial. Parada de 9 Mai este unul dintre cele mai importante evenimente politice și militare din Rusia. Ulterior, Volodymyr Zelenskyy a anunțat că și Ucraina va suspenda focul începând din 6 mai, însă a criticat „cinismul” Moscovei pentru continuarea bombardamentelor. Parada militară de la Moscova va avea anul acesta o amploare mai redusă decât în anii precedenți. Kremlinul ar fi decis să limiteze afișarea tehnicii militare de teama unor eventuale atacuri ucrainene.

Kievul cere noi sancțiuni împotriva Rusiei

Șeful diplomației ucrainene a cerut partenerilor occidentali să crească presiunea asupra Moscovei, inclusiv prin noi sancțiuni și sprijin militar suplimentar pentru Ucraina. „Este nevoie de noi măsuri de izolare și de tragerea la răspundere pentru crimele Rusiei”, a afirmat Sybiha. Tensiunile au crescut și după ce forțele ucrainene au lovit marți un complex militar-industrial din orașul rusesc Ceboksari. Acesta se află la aproximativ 1.000 de kilometri de granița ucraineană. Zelenskyy a publicat ulterior imagini cu lansarea rachetelor de croazieră ucrainene „Flamingo”, fabricate în Ucraina. Potrivit președintelui ucrainean, acestea au o rază de acțiune de peste 1.500 de kilometri.

9 Mai, un nou punct de tensiune

Kievul susține că viața oamenilor este mai importantă decât festivitățile organizate de Kremlin. Zelenskyy a avertizat că Ucraina va răspunde „în mod reciproc” acțiunilor Rusiei în perioada paradei de 9 Mai. În ultimii ani, Moscova a folosit constant parada victoriei pentru a lega simbolic războiul din Ucraina de victoria sovietică împotriva Germaniei naziste. Anul acesta însă, riscurile de securitate și atacurile cu drone au amplificat temerile privind desfășurarea evenimentului în condiții normale.