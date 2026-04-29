Lovituri israeliene în sudul Libanului: opt morți, inclusiv salvatori. Armistițiul rămâne fragil

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că un raid asupra localității Majdal Zoun s-a soldat cu cinci morți, dintre care trei paramedici ai apărării civile, surprinși sub dărâmături în timp ce participau la o misiune de salvare. Alte atacuri au fost raportate în sudul țării. Două persoane au murit și 13 au fost rănite într-un bombardament asupra localității Jebchit, iar într-un atac separat asupra Jwaya, o persoană a fost ucisă și 15 rănite, inclusiv copii și femei, mai scrie Euronews. Armata libaneză a transmis că doi militari au fost răniți după ce o patrulă a fost vizată de foc israelian, prima situație de acest tip raportată de la intrarea în vigoare a armistițiului.

Evacuări și acuzații de încălcare a dreptului internațional

Loviturile au avut loc la scurt timp după ce Israelul a emis un nou ordin de evacuare pentru locuitorii din peste zece localități din sudul Libanului, cerându-le să se deplaseze spre nord, în zona Sidon. Președintele libanez Joseph Aoun a condamnat atacurile, acuzând Israelul că „încalcă în continuare dreptul internațional și convențiile care protejează civilii”. De cealaltă parte, ministrul israelian de externe Gideon Saar a declarat că Israelul nu are „ambiiții teritoriale” în Liban și că se va retrage atunci când Hezbollah va fi dezmembrat.

Critici internaționale și distrugeri de infrastructură

Organizația Amnesty International a cerut Israelului să înceteze distrugerea proprietăților civile, după apariția unor imagini care arată echipamente militare distrugând panouri solare și infrastructură de apă în apropierea frontierei. Grupul a atras atenția asupra distrugerilor extinse documentate de-a lungul conflictului și a cerut anchete privind posibile crime de război. Armata israeliană a anunțat, totodată, că a distrus o rețea de tuneluri atribuite Hezbollah, descoperită în zona Qantara. Potrivit oficialilor israelieni, structura subterană avea o lungime de aproximativ doi kilometri și era utilizată de forțele de elită ale grupării. Premierul Benjamin Netanyahu a confirmat operațiunea și a declarat că Israelul va continua să vizeze infrastructura Hezbollah.

Conflictul continuă în pofida armistițiului

Confruntările dintre Israel și Hezbollah au început la începutul lunii martie și au continuat, cu încălcări repetate ale armistițiului anunțat recent. Potrivit autorităților libaneze, conflictul a provocat până acum peste 2.500 de morți și aproape 8.000 de răniți, iar peste un milion de persoane au fost strămutate. Situația rămâne tensionată, iar perspectivele unei stabilizări rapide sunt incerte, în condițiile în care ambele părți se acuză reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului.