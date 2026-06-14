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„Sancțiuni la distanță”. Zelenski anunță atacuri asupra unor obiective importante din Rusia

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunțat duminică faptul că forțele ucrainene au obținut „rezultate bune” în ceea ce el a descris drept aplicarea de „sancțiuni la distanță” împotriva unor obiective importante aflate pe teritoriul Federației Ruse și în zonele ucrainene ocupate.
„Sancțiuni la distanță”. Zelenski anunță atacuri asupra unor obiective importante din Rusia
Petre Apostol
14 iun. 2026, 11:25, Știri externe
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Într-un mesaj public, Zelenski a afirmat că, la peste 700 de kilometri de granița Ucrainei, în regiunea rusă Iaroslavl, forțele Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit o instalație petrolieră considerată importantă pentru rezervele statului rus.

El a mai precizat că ținte au fost atinse și în regiunea Tula, unde, potrivit declarațiilor sale, a fost vizată uzina Azot, o facilitate cu rol esențial în producția de explozibili.

Zelenski a susținut că efectele acestor acțiuni s-au resimțit și în sistemul de transport aerian din Rusia. El a afirmat că „au fost impuse restricții de zbor în șase aeroporturi”, în timp ce „28 de regiuni au fost sub alerte de atac aerian” începând din seara precedentă.

Zelenski a adăugat că au existat atacuri și asupra infrastructurii logistice militare ruse din teritoriile ocupate ale Ucrainei, afirmând că aceste operațiuni fac parte dintr-un plan de „sancțiuni la distanță” împotriva Rusiei.

„Ucraina își desfășoară planul de sancțiuni la distanță împotriva Rusiei și îndeplinește sarcinile privind loviturile de rază medie ca răspuns la refuzul Rusiei de a pune capăt acestui război. Am oferit conducerii ruse toate formatele posibile de negocieri – iar singurul răspuns a fost continuarea agresiunii și încercările de a o extinde”, a spus Zelenski.

El a încheiat mesajul cu un avertisment privind evoluția conflictului și cu un apel la pace.

„Este firesc ca războiul să se întoarcă acolo de unde a pornit. Ucraina are nevoie de pace”, a conchis președintele ucrainean.

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