Echipele de negociatori din SUA și Iran s-au înțeles. Donald Trump a amânat semnarea acordului

Echipele de negociatori din SUA și Iran au ajuns la o înțelegere. Totuși, documentul nu a fost oficializat deoarece președintele american Donald Trump a amânat semnarea acordului.
Petru Mazilu
28 mai 2026, 17:35, Politic
Echipele de negociatori din SUA și Iran au convenit asupra unei prelungiri cu 60 de zile a armistițiului, potrivit Axios. De asemenea, părțile au convenit asupra unui cadru de negocieri privind domeniul nuclear. Totuși, înțelegerea nu a fost anunțată public deoarece Donald Trump nu a semnat documentul. Președintele american a amânat personal decizia și le-a cerut mediatorilor câteva zile pentru a se gândi.

Echipele de negociatori discută de mai multe zile

Alte informații au apărut miercuri. Americanii vor pune capăt blocadei maritime, iar Iranul va restabili transportul maritim în strâmtoare, conform proiectului de memorandum prezentat de televiziunea iraniană și citat de CNN.

Documentul negociat de Iran și Statele Unite impune forțelor militare americane să se retragă din vecinătatea Iranului și să ridice blocada porturilor iraniene. În schimb, Iranul se angajează să restabilească numărul navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz la nivelul de dinainte de război în termen de o lună, mai scrie în document.

Gestionarea traficului prin strâmtoare, inclusiv stabilirea rutelor, va fi făcută de Iran în cooperare cu Oman, a transmis și postul de radio de stat iranian IRIB. Navele militare sunt excluse din acord. Informația poate fi importantă deoarece IRIB este condus de persoane cu viziuni radicale din regimul iranian.

