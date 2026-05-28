MApN a semnat contracte de sute de milioane de euro în Programul SAFE pentru drone, rachete și muniție

Ministerul Apărării Naționale a anunțat semnarea mai multor contracte în cadrul Programului SAFE, pentru achiziția de drone, sisteme antiaeriene MISTRAL, vehicule militare și muniție, în valoare de sute de milioane de euro.
Sursa foto: Facebook/Radu Miruță
Nițu Maria
28 mai 2026, 17:29
Ministerul Apărării Naționale a anunțat joi, printr-un comunicat de presă, că a semnat mai multe contracte importante în cadrul Programului SAFE. Ele vizează achiziția de drone, sisteme antiaeriene, platforme de transport și muniție pentru Armata României.

Potrivit MApN, unul dintre contracte a fost încheiat cu compania germană Quantum Systems și are o valoare de 30,7 milioane de euro, fără TVA. Documentul menționează furnizarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I, toate urmând să fie livrate în anul 2027.

În plus, contractul include și 15 kit-uri Scorpion, care permit transformarea sistemelor din configurație „aripă fixă” în configurație „multicopter”.

MApN a precizat că aceste sisteme vor fi folosite pentru misiuni de supraveghere.

„Sistemele contractate, care vor fi utilizate pentru executarea misiunilor de supraveghere, completează capabilitățile deja existente în Armatei României și sunt complementare proiectului de coproducție dezvoltat în România”, a transmis instituția.

Un alt contract important vizează achiziția sistemelor de rachete antiaeriene portabile MANPAD MISTRAL, semnat între MApN și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză.

Achiziția face parte din inițiativa „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, la care participă și România alături de alte state europene.

Valoarea contractului este de 625.591.000 de euro, fără TVA. Acesta include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții pentru antrenament, documentații, un simulator și suport logistic.

Ministerul a spus  că programul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL” a fost inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, realizat în baza regulamentului „Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE”.

Tot ministerul a anunțat și semnarea unui contract subsecvent pentru Programul Platforme multifuncționale de transport pe roți, în baza acordului-cadru semnat în 2019 cu compania italiană IVECO DEFENCE VEHICLE S.p.A.

Contractul are o valoare de peste 1 miliard de lei, fără TVA, mai exact 1.069.018.421 lei.

Compania trebuie să livreze între 2026 și 2028 un număr de 860 de platforme de transport auto multifuncționale pe roți, în 16 configurații diferite.

În același timp, prin intermediul NATO Support and Procurement Agency – NSPA, Ministerul Apărării a semnat și un contract pentru muniție de tip 35×228 mm.

Acesta prevede achiziția a 87.360 de lovituri calibrul 35x228mm LINKED HEI-T, în valoare de 23.356.400 euro, fără TVA. Livrările sunt programate pentru anul 2027.

„Ministerul Apărării Naționale caută soluții pentru depășirea obstacolelor de natură procedurală și comercială, astfel încât să fie respectat calendarul de implementare a Programului SAFE”, a precizat instituția.

