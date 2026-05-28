După 11 ani de procese, Simona Man a fost achitată definitiv. Ce a stabilit Curtea de Apel București

Fostul președinte al PPDD și fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Simona Man, a fost achitată definitiv de Curtea de Apel București, după un proces care s-a întins pe durata a 11 ani.
Sursa foto: JUSTIN STAVARU / MEDIAFAX FOTO
Alexandru Levin
28 mai 2026, 15:27, Politic
Instanța a decis achitarea acesteia pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală”, punând astfel capăt unui dosar care a traversat mai multe etape judiciare și care a avut un impact major asupra carierei și imaginii publice a fostului lider politic.

În același dosar, Curtea de Apel București a dispus achitarea și pentru Liviu Neagu, în ceea ce privește acuzațiile de complicitate și spălare de bani.

Dosarul a fost unul dintre cele care au rămas ani la rând în atenția publică, pe fondul duratei procedurilor judiciare și al funcțiilor publice ocupate de persoanele implicate.

Timp de mai bine de un deceniu, numele Simonei Man a fost asociat cu ancheta penală și cu acuzațiile formulate în cauză, până la soluția definitivă pronunțată acum de instanță.

Decizia Curții de Apel București este definitivă și încheie un proces început în urmă cu 11 ani.

