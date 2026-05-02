Un cetățean georgian prins în Brașov va fi extrădat în Ucraina

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au fost sesizați de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București cu privire la necesitatea efectuării de investigații pentru identificarea unui autovehicul, despre care existau date că s-ar afla în județul Brașov.

În urma activităților operative desfășurate, vehiculul indicat a fost reperat în municipiul Brașov, fapt pentru care au fost demarate imediat verificări pentru depistarea conducătorului acestuia, un bărbat, de 39 de ani, cetățean georgian, urmărit ca urmare a emiterii, pe numele acestuia, de către Curtea de Apel București, a unui mandat de arestare preventivă, în vederea extrădării în Ucraina pentru săvârșirea în statul respectiv a infracțiunilor corespondente în legislația penală română de constituire a unui grup infracțional organizat, vătămare corporală și înșelăciune.

Astfel, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Investigații Criminale, ai secțiilor de poliție municipală Brașov și cu sprijinul structurilor operative de sprijin, au reușit, în scurt timp, identificarea locației în care se ascundea persoana urmărită, iar, în dimineața zilei următoare, beneficiind de suportul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov, au pus în executare mandatul de arestare preventivă emis pe numele acestuia.

După prindere, bărbatul a fost preluat și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă în vederea continuării procedurilor judiciare.