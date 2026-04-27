Doi bărbați au furat platourile, paturile și scaunele dintr-un hotel din Băile Herculane

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Băile Herculane, județul Caraș-Severin, au fost sesizați că, anterior datei de 7 aprilie 2026, persoane necunoscute, au pătruns în incinta unui hotel din stațiune, care avea activitatea este suspendată de o perioadă îndelungată, de unde au sustras mai multe bunuri.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că, din interiorul hotelului ar fi fost sustrase bunuri precum elemente de mobilier (paturi și scaune), obiecte de veselă (platouri, farfurii), precum și componente ale panourilor electrice amplasate la parter și la cele două etaje superioare ale clădirii, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 102.000 de lei.

În urma cercetărilor, persoanele bănuite de comiterea faptei au fost identificate, fiind vorba despre doi bărbați în vârstă de 31, respectiv 36 de ani.

În acest context, luni, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Băile Herculane – Compartimentul Investigații Criminale, sprijiniți de polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Ordine Publică, precum și de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în patru locații de pe raza stațiunii.

În urma investigațiilor și perchezițiilor efectuate, bunurile sustrase au fost recuperate în totalitate.

În baza probatoriului administrat, față de bărbatul în vârstă de 31 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al inspectoratului.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caraș-Severin.