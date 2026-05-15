Cei mai neinspirați hoți. Au intrat mascați și au ieșit cu mâna goală

Două persoane mascate au intrat în casa unei vârstnice de 88 de ani din județul Brăila, însă nu au reușit să fure nimic. Nu și-au recuperat nici măcar cheltuielile cu „vestimentația”.
Ioana Târziu
15 mai 2026, 10:44, Social
Potrivit surselor MEDIAFAX, vineri, la ora 1:00, două persoane mascate au intrat în locuința unei bătrâne în vârstă de 88 de ani, în localitatea Ciocile din județul Brăila.

Persoanele mascate au forțat ușa, i-au pus o pernă pe față femeii și i-au cerut banii.

Cele două persoane i-au scotocit prin casă, însă au plecat cu mâna goală.

Vârstnica a primit îngrijiri medicale la fața locului și nu a fost transportată la spital.

Poliția face cercetări pentru tentativă la tâlhărie calificată și violare de domiciliu.

