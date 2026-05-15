Cei mai neinspirați hoți. Au intrat mascați și au ieșit cu mâna goală

Potrivit surselor MEDIAFAX, vineri, la ora 1:00, două persoane mascate au intrat în locuința unei bătrâne în vârstă de 88 de ani, în localitatea Ciocile din județul Brăila.

Persoanele mascate au forțat ușa, i-au pus o pernă pe față femeii și i-au cerut banii.

Cele două persoane i-au scotocit prin casă, însă au plecat cu mâna goală.

Vârstnica a primit îngrijiri medicale la fața locului și nu a fost transportată la spital.

Poliția face cercetări pentru tentativă la tâlhărie calificată și violare de domiciliu.