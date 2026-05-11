Ai cartonașe Pokémon vechi? S-ar putea să deții o mină de aur, dar există și un risc

În timpul vacanței de Anul Nou Lunar, în februarie, Jeffrey Law, în vârstă de 25 de ani, a fost trezit în toiul nopții de alerte de securitate primite pe telefon. A ajuns în doar câteva minute la magazinul său din Chung Mei Center, unde a descoperit un geam spart și cutii împrăștiate pe podea. Hoții nu au fugit cu bani, ci cu pachete sigilate de cartonașe Pokémon, notează Bloomberg.

Pagubele s-au ridicat la aproximativ 15.000 de dolari hongkonghezi (circa 1.900 de dolari), iar 10 camere de supraveghere au fost vandalizate cu vopsea roșie. Totuși, cel mai valoros obiect din magazin, un cartonaș Pokémon evaluat la aproximativ 100.000 de dolari hongkonghezi, a rămas în siguranță.

„Nu te aștepți ca cineva să spargă ceea ce este, în esență, un magazin de jucării”, spune acesta.

Fenomenul este vizibil în Asia, SUA și Europa

Creșterea furturilor și a înșelătoriilor nu este un caz izolat. Fenomenul este vizibil în Asia, SUA și Europa, pe fondul transformării cartonașelor de colecție într-o clasă alternativă de active. În februarie, un cartonaș extrem de rar Pikachu Illustrator, deținut de Logan Paul, a fost vândut la licitație pentru peste 16 milioane de dolari, de peste trei ori mai mult decât prețul plătit în 2021.

Piața globală a cartonașelor de colecție, evaluată la 15,8 miliarde de dolari în 2024, ar putea ajunge la 23,5 miliarde de dolari până în 2030. Însă boom-ul vine la pachet cu riscuri tot mai mari. Doar în Singapore au fost raportate peste 600 de fraude online legate de cartonașe Pokémon din octombrie 2025, cu pierderi de cel puțin 1,1 milioane de dolari singaporezi.

În SUA, escrocii au încercat să păcălească colecționari cu sume de peste 2 milioane de dolari, iar mai multe magazine au fost sparte în ultimele luni.

De la joacă la investiție în trei decenii

La trei decenii de la lansare, cartonașele Pokémon au trecut de la joacă la investiție. Mulți dintre cumpărători sunt adulți care revin la pasiunea din copilărie, dar au acum venituri mai mari. Adhithyan B.M., în vârstă de 30 de ani, povestește că își economisea alocația zilnică pentru a cumpăra pachete de cartonașe. Astăzi, investește selectiv și cumpără cutii de sute de dolari.

„De cele mai multe ori nimereai cartonașe fără valoare, dar deschiderea pachetelor era distractivă. Acum, dacă vreau, pot să vând cartonașele și să scot bani din asta”, spune el.

Pentru unii, câștigurile sunt uriașe. Chua Ming Guang, în vârstă de 20 de ani, a ajuns la o colecție evaluată la peste 118.000 de dolari singaporezi. Un cartonaș cumpărat cu 14.000 de dolari anul trecut primește acum oferte de aproximativ 30.000.

Creșterea valorii a atras și atenția autorităților

În Singapore se analizează reglementarea vânzării de „blind box” (cutii sigilate al căror conținut nu este cunoscut), pentru a limita comportamentele similare jocurilor de noroc. Se ia în calcul introducerea unor restricții de vârstă și obligativitatea afișării șanselor de a obține anumite obiecte.

În paralel, apar și soluții pentru protejarea colecțiilor. În Hong Kong, o companie de active digitale lucrează la un seif special, de nivel muzeal, pentru depozitarea cartonașelor valoroase. Acestea vor fi autentificate, înregistrate digital și asociate cu un „dublu digital” bazat pe tehnologia blockchain, pentru a permite transferul de proprietate în siguranță.

Într-o piață în plină expansiune, riscurile cresc odată cu oportunitățile. Iar pentru cei care au acasă cartonașe vechi Pokémon, miza poate fi mult mai mare decât pare la prima vedere.