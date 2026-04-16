Obiectul banal pe care mulți călători îl pun în bagaj și provoacă întârzieri la controlul de securitate din aeroport

Este vorba despre cărțile de joc. Fie că e vorba de un pachet clasic, de cărți UNO, de cărți de colecție Pokémon sau de cărți de tarot, forma și densitatea lor în bagaj pot crea probleme la controlul de securitate, notează Express.

Un purtător de cuvânt al Administrației pentru Securitatea Transporturilor din SUA (TSA) a explicat motivul.

„Cărțile de colecție și de joc pot declanșa verificări suplimentare din cauza modului în care sunt împachetate și a densității lor”, a declarat Ian Cava de la TSA pentru Travel and Leisure.

De ce par suspecte în scaner

Când obiectele sunt stivuite strâns în bagaj, unele lângă altele, imaginea cu raze X devine greu de interpretat. Agenții de securitate nu pot confirma cu certitudine că nu există obiecte interzise ascunse în interior sau în jurul lor.

Soluția este simplă. Scoate cărțile din bagajul de mână și pune-le în tava separată, alături de telefon și alte obiecte mici.

„Acest lucru ajută la accelerarea procesului și reduce probabilitatea întârzierilor”, a explicat Cava.