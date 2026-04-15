Noul sistem de intrare-ieșire al UE generează întârzieri: Pasagerii așteaptă până la trei ore la controalele de frontieră

Aeroporturile europene din 15 țări au semnalat întârzieri „foarte grave” cauzate de noul sistem european de intrare/ieșire (EES).

Consiliul Internațional al Aeroporturilor (ACI) a declarat pentru Financial Times (FT) că pasagerii de la aeroporturile regionale și de la hub-urile mai mari, inclusiv din Franța, Germania, Belgia, Italia, Spania și Grecia, așteaptă până la trei ore la controalele de frontieră.

„Această situație, în următoarele săptămâni și cu siguranță în lunile de vârf ale verii, va fi pur și simplu imposibil de gestionat. Observăm acești timpi de așteptare în cozi chiar acum, în perioadele de vârf, când traficul abia începe să se intensifice”, a spus Olivier Jankovec, directorul diviziei europene a ACI, pentru FT.

Marți, reprezentanții aeroporturilor și Comisia Europeană au organizat o întâlnire pentru a discuta problemele legate de sistemul intrare/ieșire. ACI a solicitat extinderea scutirilor existente și posibilitatea de a suspenda complet verificările. Potrivit ACI, multe aeroporturi încă nu înregistrează date biometrice, ci doar informații personale.

Sistemul de intrare/ieșire al UE a devenit pe deplin operațional din 10 aprilie 2026 și are ca scop sporirea securității frontierelor Uniunii, prin colectarea de informații despre persoanele care intră și ies din UE.

Sistemul EES se aplică cetățenilor din afara UE/Schengen care se deplasează în țările Schengen sau în țările UE pentru șederi de scurtă durată de până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. Pe de altă parte, cetățenii statelor membre ale UE și ai spațiului Schengen, precum și cei care dețin vize de lungă ședere sau permise de ședere eliberate de aceste țări (inclusiv cetățenii din afara UE) sunt scutiți de la obligativitatea utilizării EES.