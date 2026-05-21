Un dispozitiv de epilare cu laser a declanșat alertă cu bombă la un aeroport din Australia

Un aeroport situat la aproximativ 30 de kilometri sud-vest de Melbourne, a fost parțial închis timp de câteva ore joi dimineață, după descoperirea unui colet suspect.
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 mai 2026, 13:17, Știri externe
Un dispozitiv de epilare cu laser a declanșat o alertă cu bombă pe aeroportul Avalon, situat la aproximativ 30 de kilometri sud-vest de Melbourne, relatează Le Figaro. Potrivit BBC, poliția a fost chemată cu puțin timp înainte de ora 6 dimineața (ora locală), joi, după ce un colet considerat suspect a fost detectat în timpul controlului de securitate.

Autoritățile au izolat zona și au chemat echipa de geniști. După inspecție, pachetul s-a dovedit a fi pur și simplu un dispozitiv de epilare cu laser și o cutie destinată ciocolatei calde, relatează BBC.

Proprietarul bagajelor a fost reținut pentru scurt timp de poliție, apoi eliberat fără acuzații. Alerta a durat patru ore, parțial pentru că persoana „nu a fost foarte cooperantă la început”, a explicat inspectorul detectiv Nick Uebergang de la Poliția din Victoria, ceea ce a îngreunat puțin lucrurile .

Potrivit BBC, un purtător de cuvânt al aeroportului a declarat că răspunsul rapid „demonstrează vigilența proceselor de control și securitate” și că măsurile de precauție au fost „imediat luate pentru a asigura siguranța pasagerilor, a personalului și a comunității în general”.

În aeroport s-a creat confuzie

Un pasager și-a explicat pentru ABC Radio Melbourne confuzia cu privire la evenimente: „Am ajuns la aeroport în jurul orei 7 dimineața și tocmai îl închiseseră. Nimeni nu știa cu adevărat ce se întâmplă”, adăugând că „o mulțime de mașini de poliție și alte tipuri de vehicule intrau în aeroport”.

În cele din urmă, două zboruri interne (unul spre Sydney și unul dinspre Sydney) au fost anulate, iar câteva altele au fost amânate.

