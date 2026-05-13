Incidentul de pe aeroportul din Denver: bărbatul lovit de avion voia să se sinucidă, spun autoritățile

Autoritățile americane au anunțat că bărbatul lovit mortal de un avion al companiei Frontier Airlines pe aeroportul internațional din Denver a acționat intenționat și ar fi vrut să se sinucidă, transmite CNN.
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
13 mai 2026, 13:34, Știri externe
Potrivit anchetatorilor, citatți de CNN, victima a fost identificată drept Michael Mott, în vârstă de 41 de ani. Medicii legiști au stabilit că moartea a fost o sinucidere. Poliția din Denver continuă investigațiile pentru a clarifica motivele gestului. Bărbatul a reușit să pătrundă pe pista aeroportului după ce a sărit un gard de securitate înalt de aproximativ 2,5 metri, prevăzut cu sârmă ghimpată și sisteme de alarmă. Avionul implicat, un Airbus A321 al companiei Frontier Airlines, efectua zborul 4345 către Los Angeles și avea la bord 224 de pasageri și șapte membri ai echipajului.

„Tocmai am lovit pe cineva”

Înregistrările audio din turnul de control surprind momentul în care pilotul anunță incidentul. „Ne oprim pe pistă. Tocmai am lovit pe cineva. Avem un incendiu la motor”, a transmis acesta. După impact, cabina aeronavei s-a umplut de fum, iar pasagerii au fost evacuați de urgență folosind toboganele de siguranță. Douăsprezece persoane au fost rănite în timpul evacuării, iar cinci au fost transportate la spital. Patru dintre ele au fost deja externate.

Aeroportul verifică măsurile de securitate

Reprezentanții aeroportului din Denver au precizat că, după incident, gardul de securitate a fost verificat și nu au fost descoperite breșe. Cu toate acestea, autoritățile au început o analiză completă a sistemului de securitate perimetrală. Șeful poliției din Denver, Ron Thomas, a declarat că nu au fost găsite mașini sau biciclete în apropierea locului prin care bărbatul a intrat pe aeroport. Directorul aeroportului, Phil Washington, a explicat că senzorii de la gard au declanșat alarma atunci când bărbatul s-a apropiat de perimetru, însă agenții de securitate au observat inițial pe camere o turmă de cerbi și nu au realizat imediat că este vorba despre o persoană. Potrivit oficialilor, Michael Mott a avut nevoie de aproximativ 15 secunde pentru a trece gardul, iar în mai puțin de două minute a fost lovit mortal de avion.

Unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume

Denver International Airport este unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume ca suprafață, întinzându-se pe aproximativ 53 de mile pătrate. Oficialii spun că patrulele de securitate monitorizează constant zona, însă incidente similare au mai avut loc în trecut. „Siguranța și securitatea rămân prioritatea noastră principală. Chiar și un gard mai înalt nu ar opri neapărat o persoană hotărâtă să intre”, a declarat Phil Washington.

