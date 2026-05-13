„Noi nu purtăm Rolex, noi îl mâncăm”: preparatul care definește bucătăria Ugandei

Preparatul a devenit atât de popular încât Uganda organizează anual chiar și un festival dedicat acestui fel de mâncare, mai arată CNN. Potrivit antreprenorului Emmanuel Jonathan Okello, denumirea vine de la expresia „rolled eggs” – ouă rulate. „În Uganda există o expresie foarte cunoscută: noi nu purtăm Rolex, noi îl mâncăm”, spune acesta. Preparatul are la bază chapati, o lipie adusă în regiune de muncitorii indieni aduși de britanici pentru construcția căilor ferate la începutul secolului trecut. Ugandezii au adaptat rețeta și au început să adauge o omletă subțire și legume, totul fiind apoi rulat și servit rapid.

Inițial, rolexul era o mâncare ieftină pentru muncitori și studenți. Costul redus și faptul că era consistent l-au transformat într-un adevărat fenomen în campusurile universitare din țară.

De la mâncare stradală la preparat reinventat

În forma sa clasică, preparatul conține omletă, varză și roșii, însă în timp au apărut numeroase variante. Okello, care deține restaurantele The Rolex Guy și The Rolex Guy, spune că a început să experimenteze după ce a gustat o versiune cu carne într-un oraș turistic de lângă Nil. Astăzi, meniurile includ rolex cu bacon, avocado, carne tocată, curry sau cârnați. Restaurantul său vinde inclusiv o variantă „all inclusive”, cu aproape toate ingredientele posibile. „Am avut chiar și un Rolex cu fructe. Nu a prins foarte bine, pentru că ugandezii nu sunt foarte experimentali când vine vorba de mâncare”, povestește acesta.

Un simbol al culturii urbane din Uganda

Autorul Jonathan Kabugo, care a publicat o carte de rețete intitulată „How to Rolex”, consideră că preparatul a schimbat cultura culinară locală. „Este rapid, convenabil și ușor de pregătit. Pentru mulți tineri a devenit și o oportunitate de afacere”, spune el. Popularitatea preparatului a crescut în special în anii ’90 în jurul universităților din capitala Kampala, unde studenții căutau mâncare ieftină și sățioasă. Între timp, rolexul a trecut dincolo de tarabele stradale și a ajuns în cafenele moderne și restaurante din alte țări africane.

Preparatul care a trecut granițele Ugandei

Astăzi, rolexul poate fi găsit și în Kenya, Rwanda sau Burundi, însă Uganda rămâne locul unde preparatul este considerat aproape un simbol național. Chef Fathi Reinharz, cunoscut drept „Chef Coco”, spune că nu poți vorbi despre bucătăria est-africană fără acest preparat. „Este ca și cum ai avea un restaurant italian fără pizza sau paste”, afirmă el. În restaurantele moderne, rețeta continuă să evolueze. Unele versiuni includ ingrediente inspirate din salata grecească, iar altele folosesc influențe etiopiene și eritreene. Cu toate acestea, esența a rămas aceeași: o mâncare simplă, ieftină și rapidă, care a devenit parte din identitatea culinară a Ugandei.