Vânzările din Dubai Mall au scăzut cu 50%. Piața brandurilor de lux, în panică

Vânzările celor mai mari mărci de lux din Europa s-au redus în Dubai și Abu Dhabi, după ce conflictul din Iran a lovit piața cu cea mai rapidă creștere din sector, acesta fiind cel mai recent regres pentru industria de 400 de miliarde de dolari a cărei valoare s-a contractat în ultimii trei ani.

Brandurile de lux au raportat în martie scăderi ale vânzărilor de 30-50% la Mall of the Emirates, unul dintre cele mai mari din Dubai, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit unor surse.

Cifrele reprezintă o măsură a impactului conflictului asupra sectorului de lux. LVMH, Kering și Hermes urmează să raporteze vânzările trimestriale în această săptămână.

Clienții din Mall of the Emirates, care găzduiește buticuri de lux precum Louis Vuitton și Dior (LVMH), Gucci (Kering) și Richemont, Cartier, Chanel și Rolex, alături de o stațiune de schi acoperită și o clinică de wellness, au scăzut cu 15% în martie, potrivit sursei.

Traficul la Dubai Mall, care este mai popular printre turiști, a scăzut cu aproximativ 50%, indicând o scădere a vânzărilor potențial și mai mare.

În Abu Dhabi, un centru comercial mai mic decât Dubai, care depinde mai puțin de cheltuielile turiștilor, vânzările din martie la mall-ul Galleria au fost mai rezistente, dar totuși în scădere cu aproximativ 10% în general, potrivit celei de-a doua surse din industrie.

Golful a fost o „regiune strategică” pentru lux

De la sfârșitul boom-ului din industria luxului în 2022, pe fondul dificultăților de redresare a Chinei după pandemia de COVID-19, creșterea economică a încetini iar capitalizarea de piață combinată a LVMH și Kering a scăzut cu peste 100 de miliarde de euro, mai mult de un sfert din valoarea lor.

Vânzările anuale la nivelul întregii industrii au scăzut cu 2% anul trecut, potrivit firmei de consultanță Bain & Company.

Orientul Mijlociu, reprezentând aproximativ 5% din consumul global de produse de lux, a fost unul dintre puținele puncte promițătoare ale industriei de lux, raportând o creștere anuală a veniturilor de două cifre în ultimii ani, a declarat Carole Madjo, șefa diviziei de cercetare în domeniul luxului la Barclays.

„A fost cu siguranță o regiune strategică. Totul a fost în regulă”, a adăugat Madjo.

Însă imaginea atent elaborată a Dubaiului, care proiecta strălucire și stabilitate, a fost zdruncinată de conflictul care a început cu atacurile americane și israeliene asupra Iranului pe 28 februarie.

Unele dintre clădirile și infrastructura sa , inclusiv hotelul de lux Burj Al Arab și părți ale aeroportului său gigantic, au fost lovite de atacuri cu drone iraniene.

Recuperarea necesită timp

Revenirea la normal va dura luni, chiar dacă eforturile diplomatice reușesc să pună capăt conflictului în scurt timp.

Analiștii de la Bernstein au declarat într-o notă publicată luna aceasta că efectele în lanț ale conflictului, inclusiv creșterea costurilor petrolului și ale călătoriilor, inflația sau o posibilă prăbușire a pieței bursiere, ar putea „perturba cu ușurință” apetitul cumpărătorilor și dincolo de Golf, în special în Statele Unite.

„Dacă se dovedește acum că orice redresare a pieței de lux la care speram în 2026 nu se va întâmpla și va fi amânată, în cel mai bun caz, pentru a doua jumătate a anului viitor, nu cred că cineva ar putea fi surprins de acest lucru”, a declarat Christopher Rossbach, manager de portofoliu la J Stern & Co din Londra.

LVMH, cel mai mare grup de lux din lume, urmează să își prezinte vânzările din primul trimestru luni, urmat de Kering, proprietarul Gucci, și de Hermes la sfârșitul acestei săptămâni. Kering își va organiza ziua de tranzacționare a piețelor de capital joi.

Având în vedere dimensiunile relativ mici ale Orientului Mijlociu, impactul imediat al conflictului asupra vânzărilor trimestriale va fi limitat. Însă efectul războiului asupra profiturilor, pe care majoritatea grupurilor de lux listate le raportează doar semestrial, ar putea fi mult mai semnificativ, a spus Rossbach.

Cu chirii și costuri cu forța de muncă mici, prețuri de vânzare cu amănuntul mai mari decât în alte regiuni și practic fără taxe, Dubai este unul dintre cele mai profitabile locuri de vânzare a proprietăților de lux.

Pentru mega-branduri precum Louis Vuitton, Hermes sau Chanel, vânzările anuale pe metru pătrat pot depăși câteva sute de mii de euro în Dubai, de câteva ori media globală, a declarat sursa cu cunoștințe despre performanța Mall of the Emirates.