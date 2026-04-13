Petrolul explodează. Iranul avertizează: „Veți regreta 4-5 dolari pe galon”

Prețul petrolului a explodat luni dimineață pe piețele de materii prime, după ce Donald Trump a anunțat blocada navală a Strâmtorii Ormuz. WTI depășește 104 dolari, iar gazul natural urcă cu peste 10% la Amsterdam.
Andreea Tobias
13 apr. 2026, 09:34, Știri externe

Petrolul explodează după blocada Strâmtorii Ormuz. WTI trece de 104 dolari, gazul urcă cu 10% la Amsterdam.

WTI cu livrare în mai se tranzacționează la 104,57 dolari, cu o creștere de 8,28%.

Petrolul continuă să crească pe măsură ce navele își schimbă cursul.

Brent cu livrare în iunie a ajuns la 102,03 dolari, în urcare cu 7,12%. Gazul natural pe piața TTF din Amsterdam înregistrează o creștere de 10,45%, ajungând la 48,2 euro pe MWh. Toate aceste mișcări vin pe fondul eșecului negocierilor de pace dintre Iran și SUA.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, blocat

„Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz s-a blocat din nou după ce Trump a anunțat inițierea blocajului naval”, scrie Lloyd’s List, publicație specializată în știri de navigație, citată de ANSA.

Înainte de anunț, traficul continua la niveluri reduse. Sâmbătă se înregistrase chiar o ușoară creștere a tranzitului petrolierelor. Companiile de navigație încercau să scoată nave din Golful Persic. După anunțul lui Trump, tot traficul pare să se fi oprit. Cel puțin două nave care se îndreptau spre ieșirea din strâmtoare și-au schimbat cursul.

Iranul avertizează: „Veți regreta 4-5 dolari pe galon”

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a reacționat dur pe rețeaua X. „Bucurați-vă de prețurile actuale la pompă. Cu așa-numitul blocaj, în curând veți regreta prețul de 4-5 dolari pe galon”, a scris el, adresându-se direct americanilor.

Mesajul vine ca răspuns direct la ordinul lui Trump de a impune blocada navală după eșecul negocierilor de la Islamabad.

