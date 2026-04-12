Armata americană începe imediat blocada traficului maritim din porturile iraniene

Comandamentul Central al SUA a anunțat că întreg traficul maritim din porturile iraniene va fi supus unei blocade începând de luni.

„Forțele Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) vor începe implementarea unei blocade asupra întregului trafic maritim care intră și iese din porturile iraniene pe 13 aprilie, la ora 10:00 ET, în conformitate cu proclamația președintelui”, se precizează într-un mesaj pe rețeaua X.

Comandamentul a mai transmis că blocada va fi aplicată imparțial împotriva navelor tuturor națiunilor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Persic și Golful Oman.

„Forțele CENTCOM nu vor împiedica libertatea de navigație pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz către și dinspre porturi non-iraniene”, se mai arată în mesaj.

Comandamentul american a transmis că informații suplimentare vor fi furnizate navigatorilor comerciali printr-o notificare oficială înainte de începerea blocadei.

Anunțul CENTCOM vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a ordonat instituirea unei blocade a Strâmtorii Ormuz și „interceptarea” oricărei nave din apele internaționale care „a plătit taxe către Iran”.

Liderul american a declarat că discuțiile cu Iran au decurs bine, însă Teheranul nu a fost dispus să redeschidă strâmtoarea și să renunțe la programul său nuclear.