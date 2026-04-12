Donald Trump anunță blocada Strâmtorii Ormuz și amenință cu interdicția navelor care „plătesc taxe către Iran” după eșecul negocierilor cu Iran

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a ordonat duminică instituirea unei blocade a Strâmtorii Ormuz și „interceptarea” oricărei nave din apele internaționale care „a plătit taxe către Iran”.

Liderul american a declarat că discuțiile cu Iran au decurs bine, însă Teheranul nu a fost dispus să redeschidă strâmtoarea și să renunțe la programul său nuclear.

„Vom începe, de asemenea, să distrugem minele [plasate] de iranieni în Strâmtoare. Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va FI ȘTERS DE PE FAȚA PĂMÂNTULUI!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

În plus, acesta a precizat că blocada va începe „în curând” și că alte state vor participa la această acțiune, fără a preciza care sunt acestea.

De ce este importantă Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai sensibile puncte maritime din lume, fiind poarta de ieșire din Golful Persic către piețele globale. Aproximativ o cincime din petrolul transportat pe mare la nivel mondial trece prin această rută, ceea ce o transformă într-un punct-cheie pentru economia globală.

În ultimele luni, zona a devenit un focar de tensiune militară, cu episoade de restricții asupra navigației, acuzații de minare a traseelor maritime și scăderea traficului de nave, pe fondul confruntărilor dintre Washington și Teheran. În unele perioade recente, fluxul de transport a fost sever perturbat, iar piețele energetice au reacționat prin creșteri ale prețurilor la petrol.

Analiștii avertizează că orice blocadă sau restricție extinsă în Strâmtoarea Ormuz ar putea avea efecte rapide asupra lanțurilor globale de aprovizionare, în special în Asia și Europa, unde dependența de petrolul din Golf rămâne ridicată.

Propunerea de blocadă a introdus o nouă volatilitate pe piața navelor de război din Strâmtoarea Hormuz. Traderii pariază pe răspunsul Regatului Unit cu o prezență militară, iar șansele ar putea crește pe măsură ce se apropie 30 aprilie, dacă o acțiune navală aliată pare iminentă. Piața acordului de pace permanent dintre SUA și Iran nu are nicio rezoluție la vedere după eșecul discuțiilor dintre SUA și Iran la Islamabad, scrie Cryptobriefing.com.