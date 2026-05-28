Trump vrea să ajungă în buzunarul americanilor. Președintele visează la o bancnotă de 250 de dolari cu chipul său

Potrivit The Washington Post, inițiativa ar avea legătură cu aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite. Potrivit publicației americane, o machetă a bancnotei a fost deja realizată. Designul include portretul lui Donald Trump în centrul bancnotei și mesajul „250 AMERICA”.

O variantă similară a fost prezentată public încă din luna ianuarie de congresmanul republican Andy Barr, reprezentant al statului Kentucky. Politicianul a publicat o fotografie în care apare ținând o machetă uriașă a bancnotei de 250 de dolari alături de Brandon Beach, trezorier al Statelor Unite și unul dintre oficialii numiți de Donald Trump.

Potrivit sursei citate, Brandon Beach ar fi făcut presiuni în mod repetat asupra angajaților Biroului pentru Gravură și Tipărire din cadrul Trezoreriei americane pentru ca proiectul să avanseze.

Legea americană interzice apariția persoanelor în viață pe bancnote

Actuala legislație federală din Statele Unite prevede că doar persoanele decedate pot apărea pe monede și bancnote oficiale. Ultima dată când imaginea unei persoane în viață a fost folosită pe moneda americană a fost în anul 1866. Ulterior, practica a fost interzisă prin lege.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei americane a declarat pentru The Washington Post că instituția desfășoară „analize și proceduri de verificare” privind posibilitatea emiterii unei bancnote de 250 de dolari.

Oficialul a precizat că, dacă va exista un mandat legislativ aprobat prin lege, Biroul pentru Gravură și Tipărire este pregătit să înceapă procesul pentru realizarea unei bancnote comemorative dedicate aniversării de 250 de ani a Statelor Unite.

Proiectul ar putea dura ani întregi

Foști și actuali angajați ai instituției au declarat pentru publicația americană că realizarea unei noi bancnote poate dura între șase și opt ani. Procesul este și mai complicat în cazul unei valori atât de mari.

Proiectul vine după alte inițiative asociate cu imaginea lui Donald Trump. Printre acestea se numără și planurile pentru emiterea unor monede de aur cu chipul fostului președinte american.

Potrivit surselor citate, nici aceste monede nu vor fi gata la timp pentru aniversarea de 250 de ani a Statelor Unite.

Statele Unite vor marca în 2026 două secole și jumătate de la Declarația de Independență. Administrația Trump a anunțat în ultimele luni mai multe proiecte și evenimente speciale dedicate aniversării, inclusiv inițiative cu caracter simbolic și comemorativ.