Cea mai lungă călătorie cu trenul ține trei săptămâni, străbate 13 țări de pe două continente și leagă două oceane

Cea mai lungă călătorie cu trenul ține 21 de zile și traversează 13 țări, din Europa până în Asia. Potrivit Express, acest lucru este posibil după deschiderea unui nou serviciu feroviar între Laos și China. Cea mai lungă călătorie cu trenul din lume acoperă o distanță impresionantă de 18.000 de kilometri între Portugalia și Singapore.

Călătoria este acoperită de mai multe companii feroviare. Plecarea se face din Lagos, Portugalia, de pe malul Oceanului Atlantic. Trenul trece prin capitala portugheză Lisabona și prin regiunea bască a Spaniei. De acolo, trenul străbate toată Europa de la Vest la Est, și apoi traversează Rusia, China, Vietnam și Thailanda înainte de a ajunge la destinație, în Singapore, pe malul Oceanului Indian.

Cea mai lungă călătorie cu trenul trece prin mari orașe

Pe parcursul călătoriei, trenul oprește în mari orașe, precum Paris, Moscova, Beijing și Bangkok. Cea mai lungă parte a călătoriei este o călătorie de 40 de ore de la Paris la Moscova. Trenul face mai multe opriri pe parcurs și trece prin regiuni turistice importante. De asemenea, există opriri de noapte.

Pentru a face călătoria, pasagerii trebuie să obțină cel puțin șapte vize diferite. Un bilet costă peste 1.000 de euro, asemănător cu prețul unui bilet de avion din Portugalia la Singapore.