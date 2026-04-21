Uită de ideea că „avionul este cel mai sigur mijloc de transport”. Terapeuții au sfaturi mai bune pentru anxietatea cauzată de zbor

De ce anxietatea de călătorie este mai puternică acum

Anxietatea de călătorie nu este o boală în sine, ci un spectru de reacții, de la emoții ușoare până la panică reală. Poate apărea din cauza necunoscutului, a lipsei de control sau a schimbărilor de rutină. Creierul uman este construit să caute stabilitate, iar călătoria înseamnă exact opusul: situații imprevizibile, locuri noi și factori pe care nu îi poți controla, cum ar fi întârzierile sau aglomerația, scrie Newsweek.

În ultimii ani, fenomenul s-a intensificat. Nu neapărat pentru că zborul a devenit mai periculos, ci pentru că oamenii sunt expuși constant la știri negative și scenarii alarmante.

„Creierul nostru este conceput să găsească siguranță în predictibilitate și structură”, spune Blaine Stephens , consilier profesionist autorizat la Thriveworks. Călătoriile, prin natura lor, duc lipsă de acea stabilitate reconfortantă.

În plus, incertitudinile legate de reguli, securitate sau situații globale amplifică senzația că „orice se poate întâmpla”.

„Călătoriile au potențialul de a activa aproape fiecare aspect negativ al anxietății”, spune Hallie Kritsas, consilier autorizat în sănătate mintală la Thriveworks.

Ce faci greșit când încerci să te liniștești

Mulți oameni încearcă să combată frica spunându-și că totul este sigur. Problema este că acest tip de logică nu funcționează când emoțiile sunt deja activate.

Anxietatea nu este rațională. Este o reacție de protecție. În momentul în care apare, creierul începe să combine faptele reale cu scenarii inventate, iar rezultatul este o spirală de gânduri negative.

Asta duce la comportamente tipice: verifici obsesiv aplicația companiei aeriene, îți faci zeci de scenarii sau te gândești să anulezi totul.

Ce recomandă terapeuții, concret

Primul pas este simplu, dar esențial: să identifici exact ce te sperie. Nu „mi-e frică de călătorie”, ci „mi-e frică de întârziere”, „de aglomerație” sau „de pierderea controlului”. Această claritate ajută creierul să nu mai transforme totul într-o amenințare generală.

Al doilea pas este să separi lucrurile pe care le poți controla de cele pe care nu le poți controla.

De exemplu:

nu poți controla turbulențele, dar poți controla ora la care pleci spre aeroport

nu poți controla cozile, dar poți veni pregătit

Această strategie reduce senzația de neputință și readuce controlul în prezent.

Trucuri simple care funcționează în realitate

Terapeuții recomandă tehnici concrete, nu teorii:

respirație controlată (expiri mai mult decât inspiri)

exerciții de „ancorare” în prezent

distragerea atenției cu muzică, filme sau obiecte familiare

relaxarea tensiunii din corp

Aceste metode funcționează pentru că transmit creierului un semnal clar: nu ești în pericol. Un alt aspect ignorat este cel fizic. Lipsa somnului, foamea sau deshidratarea pot amplifica anxietatea mult mai mult decât crezi.

Gestionarea simptomelor de anxietate legate de călătorie depinde într-adevăr de motivele pentru care ești anxios și de modul în care aceste preocupări se manifestă.

Dar, în general, experții sunt de acord că merită să te pregătești pentru anxietate, să faci tot ce poți pentru a o atenua și să planifici câteva mecanisme de adaptare pentru cazul în care lucrurile devin dificile. Iată câteva idei importante care îți arată cum poți gestiona anxietatea de călătorie:

Numește ce anume te îngrijorează

Atât Stephens, cât și Kritsas subliniază importanța de a începe cu validarea: Călătoriile sunt mai puțin previzibile în acest moment și este logic să fii anxios. Exprimarea acestor sentimente în cuvinte nu numai că poate atenua o parte din stres, dar îi oferă și creierului tău ceva concret cu care să lucreze, în loc de un vag sentiment de groază.

Acest lucru este esențial pentru a aborda atât preocupările tale, cât și anxietatea care le înconjoară.

Așadar, faceți un scurt inventar mental: Sunteți zdruncinați de titlurile despre deficitul de control al traficului aerian și vă întrebați cum afectează acestea siguranța zborurilor? Sunteți neliniștiți de posibilitatea unor întârzieri sau anulări? Nu sunteți siguri de ce ați putea întâlni pe aeroport în ceea ce privește securitatea?

Acordă atenție dacă te îndrepți spre predicții și absoluturi precum „Călătoria mea e ruinată” sau „Totul o să meargă prost”.

Separă ce poți controla și ce nu

După ce ai denumit ce anume îți alimentează de fapt anxietatea, caută oportunități mici și practice de a reduce stresul, chiar și puțin. Sau, așa cum spune Kritsas: „Controlează lucrurile controlabile”.

O modalitate utilă de a face acest lucru este să luați o foaie de hârtie și să desenați un cerc în mijloc, apoi să scrieți în interiorul cercului lucrurile pe care le puteți controla și tot ce nu puteți controla în afara cercului.

De exemplu, nu poți controla cât va dura controlul de securitate, dar poți să-ți planifici traseul către aeroport și să decizi cât de devreme vrei să pleci pe baza informațiilor disponibile.

Nu știi dacă vei avea parte de turbulențe, dar poți descărca emisiunile de confort și te poți asigura că dispozitivele tale sunt încărcate. Nu poți controla dacă te vei îmbolnăvi în timpul zborului, dar poți lua cu tine o mască, dezinfectant de mâini și apă.

„Aceștia sunt toți pașii pe care îi putem face pentru a ne simți mai în siguranță și a ne menține în momentul prezent, în loc să lăsăm anxietatea să se intensifice”, explică Kritsas.

Și dacă parcurgi lista ta de anxietăți și nu există nicio măsură clară de luat, și aceasta este o informație utilă. De obicei, înseamnă că următorul pas este gestionarea anxietății în sine.

Faceți planuri de contingență în limite rezonabile

Creierul nostru adoră să se simtă pregătit. Și, deși nu este util să elaborăm strategii pentru fiecare scenariu negativ, elaborarea unui plan de rezervă poate fi o utilizare productivă a anxietății noastre.

„Pur și simplu nu aveți 300 de planuri pentru 300 de variabile diferite”, spune Stephens. „Realitatea este că 299 dintre aceste rezultate nu se vor întâmpla, iar asta va însemna mult timp și energie irosite cu repetiții pentru o catastrofă care cel mai probabil nu va avea loc.”

Deci, cum restrângi problema? Stephens recomandă să te concentrezi pe probabilitate în detrimentul posibilității: „Întreabă-te: «Ce este cel mai probabil? Și dacă ceva merge prost, cum voi gestiona situația?»”

De exemplu, întârzierile și anulările se întâmplă, așa că ar putea fi util să vă familiarizați cu politica companiei aeriene. În acest fel, veți ști dacă vă vor caza la un hotel sau dacă va trebui să coordonați singur totul. Sau ia în considerare concentrarea pe un plan mental, mai ales dacă ești anxios din cauza multor lucruri deodată.

Exersează câteva tehnici de împământare în avans

Instrumentele de împământare sunt excelente pentru calmarea atât a gândurilor haotice, cât și a simptomelor fizice. Însă un aspect pe care oamenii îl trec adesea cu vederea este importanța familiarizării cu ele înainte de a avea nevoie de ele.

„Oamenii așteaptă adesea până când se simt copleșiți pentru a începe să folosească instrumente de gestionare a situațiilor dificile”, spune Stephens. „Dar asta e cam ca și cum ai încerca să înveți să înoți aruncând pe cineva în mijlocul oceanului.”

Există o mulțime de tehnici din care poți alege și, în mod ideal, vei crea un meniu cu cele care funcționează pentru tine în timp.

Asigură-te că mănânci, dormi și te hidratezi bine

„Acest lucru poate părea nesemnificativ atunci când te confrunți cu probleme legate de siguranța traficului aerian, dar ascultă-ne: A-ți monitoriza nevoile fizice este o altă modalitate de a-ți crește capacitatea de a face față factorilor de stres care vor apărea”, subliniază Stephens.

Logistica călătoriei nu face acest lucru tocmai ușor, dar, din nou, concentrează-te pe ceea ce poți controla: Nu sta treaz până târziu înainte de un zbor matinal, sperând că vei dormi doar în avion.

Mănâncă înainte de plecare, chiar dacă e devreme. Dacă ai o zi lungă de călătorie, planifică când și unde vei lua o masă adevărată. Ia gustări care să te țină pe loc și setează un memento să-ți umpli sticla de apă după controlul de securitate.

Poate sări peste a doua bere rece, care de obicei îți face rău nervilor și îți stresează stomacul. Și dacă observi că anxietatea ta a crescut, fă o verificare: Când a fost ultima dată când ai mâncat sau ai băut, oricum?

Chiar dacă nu poți răspunde nevoii imediat, este util să știi că foamea și setea ta sunt parțial de vină pentru felul în care te simți, spune Stephens.

Dă-ți o încurajare înainte de a pleca

Așa cum a fost necesar să-ți recunoști anxietatea legată de călătorie, este la fel de important să o accepți.

„Mulți oameni confundă anxietatea cu un semn că ceva nu este în regulă”, spune Stephens. Dar așteptarea ca aceasta să apară – și nepanicarea atunci când apare – este o altă modalitate de a simți că deții mai mult control în perioadele imprevizibile.

„Există putere în a spune: «Da, voi simți anxietate astăzi, dar voi face față»”, explică el.

Poți face acest lucru mai concret cu o scurtă declarație de încurajare, o notă în jurnal sau chiar o bucată de hârtie în portofel. Încearcă o afirmație de genul:

E normal să te simți anxios; voi trece peste asta.

Poate că mă simt stresat, dar asta nu înseamnă că sunt în pericol.

M-am pregătit cât am putut de bine și voi lua lucrurile pas cu pas.

Nu trebuie să fiu complet calm ca să funcționez.

Sunt capabil să trec peste asta, chiar dacă e inconfortabil.

Și, serios, încearcă să limitezi Doomscrolling-ul înainte de călătorie

Algoritmul tău probabil știe că ai o călătorie în curând și îți oferă mai mult conținut despre călătorii – inclusiv videoclipuri captivante despre haos, care pot reprezenta sau nu condițiile actuale.

Desigur, deconectarea completă înainte de călătorie nu este realistă atunci când ai nevoie de telefon pentru cărți de îmbarcare, actualizări și indicații rutiere. În schimb, Kritsas sugerează stabilirea câtorva bariere de siguranță: Verificați actualizările TSA la anumite ore, în loc să le actualizați constant.

Activează notificările companiilor aeriene pentru a primi actualizări atunci când ai nevoie de ele. Setează limite de timp pe rețelele sociale (sau blochează complet anumite conturi sau aplicații) și poate renunță la Wi-Fi-ul din timpul zborului.