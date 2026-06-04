Motivul pentru care ar trebui să ai mereu la tine o fotografie tip buletin când călătorești

Știai că a avea o fotografie tip buletin în bagaj te poate scoate din mai mult de o încurcătură atunci când călătorești? Deși poate părea un detaliu nesemnificativ, adevărul este că o imagine actualizată a feței tale îți poate ușura mult lucrurile în fața unor situații care i se pot întâmpla oricui în timpul unei călătorii. Ia aminte, pentru că îți explicăm motivul pentru care ar trebui să ai mereu o fotografie tip buletin atunci când pleci la drum, scrie okdiario.

Ia o fotografie tip buletin când pleci în călătorie

Fiind vară, sunt multe persoane care călătoresc în această perioadă către tot felul de destinații, așa că, dacă ești în plin proces de pregătire înainte de plecare, vrem să îți sugerăm ceva care nu ar trebui să mai lipsească niciodată din bagajul tău: o fotografie tip buletin.

Este important să te gândești la hainele pe care le vei lua, să nu uiți trusa de toaletă și toate accesoriile de care crezi că vei avea nevoie în călătorie, dar dacă adaugi și o fotografie tip buletin, aceasta te poate salva din situații care au fost explicate pe un cont de TikTok, unde acest sfat a devenit unul dintre cele mai vizualizate și distribuite.

Anita Hernández, cunoscută pe rețelele sociale drept „azul_mistico” ne recomandă să avem mereu o fotografie tip buletin în bagaj. Un sfat bazat pe o experiență personală în care a fost la un pas să își piardă zborul, deoarece a avea la îndemână o fotografie ca cele pe care le facem pentru reînnoirea buletinului va fi esențial pentru a depăși situații neprevăzute precum pierderea documentelor, deteriorarea acestora sau chiar ruperea lor.

Posibilitatea de a obține un pașaport de urgență în aeroport

În astfel de situații, există posibilitatea de a obține un pașaport de urgență la o secție de poliție aflată chiar în aeroport. Tânăra ne mai amintește că, în cazul în care te afli în străinătate, poți merge la un consulat sau la o ambasadă.

În ambele situații, este foarte probabil să ți se ceară o fotografie tip buletin ca parte a procedurii. „Având în vedere că este din ce în ce mai greu să găsești cabine foto, a avea o fotografie tip buletin poate face diferența între a prinde acel zbor sau nu”, explică tânăra.

Anita a povestit că nici ea nu a luat în calcul această măsură de precauție până când s-a confruntat cu acea situație concretă, pe care a reușit să o rezolve cu ajutorul unui prieten. „Din fericire, am găsit o fotografie veche în Drive și un bun prieten din Madrid a imprimat-o și mi-a adus-o la aeroport. De atunci le port mereu cu mine.”