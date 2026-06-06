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Ce înseamnă dacă vezi o cască moto pe marginea drumului? Semnalul pe care orice șofer și motociclist ar trebui să-l cunoască

O cască de motocicletă lăsată pe asfalt nu este un simplu obiect uitat și nici un gest de salut între motocicliști. În comunitatea moto, aceasta reprezintă un semnal internațional de ajutor, folosit de riderii care se confruntă cu probleme tehnice, medicale sau au rămas fără combustibil.
Ce înseamnă dacă vezi o cască moto pe marginea drumului? Semnalul pe care orice șofer și motociclist ar trebui să-l cunoască
Sursa foto: Facebook / Bikers In Romania
Gabriel Pecheanu
07 iun. 2026, 00:34, Life-Inedit
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Mesajul a fost reamintit recent de comunitatea „Bikers In Romania”, care atrage atenția că mulți participanți la trafic nu cunosc această regulă nescrisă și trec mai departe fără să oprească.

Casca pe sol înseamnă că motociclistul are nevoie de ajutor

Potrivit codului nescris respectat de motocicliști în multe țări, o cască așezată pe carosabil sau pe marginea drumului indică faptul că riderul se află într-o situație dificilă și solicită sprijin.

Problemele pot varia de la o pană sau o defecțiune mecanică până la o urgență medicală ori lipsa combustibilului.

În astfel de situații, ceilalți motocicliști sunt încurajați să oprească și să verifice dacă persoana are nevoie de ajutor.

Un simbol al solidarității în comunitatea moto

Reprezentanții comunității moto subliniază că solidaritatea dintre motocicliști nu se rezumă la salutul tradițional cu două degete, ci se manifestă mai ales atunci când un coleg de drum se află în dificultate.

„Casca pe sol = urgență. Nu este un element de decor. Este semnalul internațional că motociclistul are o problemă tehnică, medicală sau a rămas fără combustibil”, transmit membrii comunității.

Ce trebuie să faci dacă observi o cască moto pe asfalt

Dacă vedeți un motociclist oprit pe marginea drumului și casca acestuia este așezată pe asfalt, recomandarea este să reduceți viteza, să opriți în condiții de siguranță și să întrebați dacă persoana are nevoie de ajutor.

Chiar și un simplu apel la serviciile de asistență sau la numărul de urgență 112 poate face diferența în anumite situații.

Un gest simplu care poate salva vieți

Comunitățile de motocicliști amintesc că orice rider poate ajunge, la un moment dat, într-o situație similară. Din acest motiv, respectarea acestui semnal și oferirea de ajutor reprezintă una dintre cele mai importante reguli nescrise ale mersului pe motocicletă.

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