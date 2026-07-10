Un milion de femei își pierd accesul la ajutor din cauza reducerilor de fonduri. ONU trage un semnal de alarmă

Potrivit raportului realizat de UN Women, aproape nouă din zece organizații dedicate femeilor nu mai pot răspunde nevoilor din teren, în ciuda unei creșteri semnificative a cererii începând din ianuarie 2025, pe fondul celei mai abrupte scăderi a finanțării ajutorului extern înregistrate vreodată, arată Reuters.

Administrația Trump a redus în acest an ajutoarele externe cu miliarde de dolari. Alți donatori internaționali importanți și-au diminuat, la rândul lor, bugetele destinate asistenței din cauza presiunilor fiscale și a creșterii cheltuielilor pentru apărare. Statele Unite fuseseră anterior cel mai mare donator de ajutor internațional din lume.

La nivel global, aproximativ 120 de milioane de femei și fete au nevoie de asistență și protecție umanitară. Cu toate acestea, 40% dintre cele 855 de organizații pentru femei chestionate în țări precum Afganistan, Republica Democrată Congo și Haiti riscă să își înceteze temporar sau definitiv activitatea în următorul an din cauza lipsei de fonduri.

Majoritatea organizațiilor participante la sondaj au declarat că nu mai pot răspunde nivelului actual al nevoilor. Aproximativ 60% au spus că ajung la mai puține femei și fete decât înainte de ianuarie 2025, în ciuda creșterii cererii pentru serviciile lor.

Lacune critine în acoperirea umanitară

Raportul arată că reducerea finanțării creează lacune critice în acoperirea umanitară, deoarece aceste organizații sunt, în unele cazuri, singurele capabile să ajungă la femeile și fetele aflate în nevoie.

Șaizeci și cinci la sută dintre organizațiile conduse de femei au declarat că angajații lor lucrează fără salariu pentru a menține serviciile funcționale. Jumătate dintre acestea au introdus liste de așteptare sau sunt nevoite să refuze femei și fete care solicită ajutor. Peste trei sferturi dintre organizații spun că au redus numărul de posturi.

În contextul în care numărul cazurilor de violență sexuală legată de conflicte s-a dublat anul trecut, 62% dintre organizații afirmă că spațiile sigure pentru femei nu mai sunt disponibile sau au fost reduse din cauza tăierilor de fonduri. De asemenea, au fost afectate și serviciile de gestionare a cazurilor de violență bazată pe gen.