Nicușor Dan anunță sprijin extern pentru interceptarea dronelor, până la sosirea echipamentelor contractate

Șeful statului a precizat că subiectul va fi abordat în cadrul dezbaterilor privind Securitatea Europeană, precum și în discuții bilaterale cu alți lideri europeni.

„O să avem o dezbatere pe securitatea europeană și o să ridic problema asta. Așteptarea noastră este pe un termen limitat”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că România are deja semnate contracte pentru achiziția de echipamente în cadrul programului SAFE, însă livrarea acestora va dura.

„Avem nevoie să acoperim această perioadă de un an și jumătate pentru unele echipamente, doi ani pentru alte echipamente”, a explicat el.

În acest context, sprijinul extern este solicitat pentru a acoperi intervalul până la operaționalizarea completă a capabilităților naționale.

„Solicitarea noastră este de cât mai rapid, pentru că avem nevoie acum”, a declarat președintele, menționând că detaliile privind calendarul livrării ajutorului sunt de natură tehnică.