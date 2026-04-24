Raport ONU: 47 de femei și fete ucise zilnic, în Gaza

Peste 38.000 de femei și fete au fost ucise în Gaza între octombrie 2023 și decembrie 2025, arată cel mai recent raport al UN Women, intitulat „Costul războiului din Gaza asupra femeilor și fetelor”.

Cifra reprezintă mai mult de jumătate din decesele estimate raportate în aceeași perioadă de către Ministerul Sănătății din Gaza, care a înregistrat 71.200 de persoane decedate de la începutul ofensivei militare a Israelului în Gaza, lansată ca răspuns la atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului pe 7 octombrie 2023, potrivit Euronews.

Totalul victimelor este probabil mult mai mare

„Femeile, copiii și persoanele în vârstă reprezintă împreună mai mult de jumătate din totalul deceselor”, se arată în raport, menționând că numărul real al victimelor este probabil mult mai mare din cauza subraportării, ca urmare a dificultății de a recupera cadavrele încă prinse sub dărâmături și a declinului sistemelor de sănătate și de raportare. De asemenea, „vârfurile mortalității în rândul femeilor și copiilor au coincis și cu perioade de distrugere la scară largă a infrastructurii civile”, „distrugerea caselor, școlilor și adăposturilor desemnate fiind puternic concentrată în faza incipientă a războiului”.

Raportul estimează, de asemenea, că aproape 11.000 de femei și fete din Gaza au dizabilități pe viață, impactul războiului fiind mai puternic asupra femeilor și fetelor, agenția avertizând că acestea sunt afectate în mod disproporționat.

„Ceea ce vedem este o escaladare destul de mare a conflictelor, pe care nu am mai experimentat-o ​​din anii 1990, […] iar femeile și fetele sunt afectate în mod specific și disproporționat”, a declarat pentru Euronews Sofia Calltorp, șefa departamentului de acțiune umanitară al UN Women.

Organizația arată că războiul din Gaza a dus la „violență reproductivă sistemică” prin restricționarea severă a accesului femeilor și fetelor la servicii de sănătate sexuală și reproductivă.

Tot mai multe femei devin capul familiei

Războiul a dus și la o reorganizare a gospodăriilor, peste 58.600 de gospodării din Gaza fiind conduse acum de femei, reprezentând aproximativ 14% din totalul gospodăriilor, comparativ cu 9% în 2023.

„Acest tip de luptă zilnică pentru o femeie care nu a fost anterior cap de familie și acum o face în mijlocul ruinelor este destul de dură”, a adăugat șefa departamentului de acțiune umanitară.

Aproape întreaga populație din Gaza a fost strămutată, adesea de mai multe ori, iar aproape 60% din populație și-a pierdut locuințele, potrivit unei Evaluări Rapide a Daunelor și Nevoilor (RDNA) realizată în comun de Banca Mondială, Națiunile Unite și Uniunea Europeană, potrivit aceleiași surse.

UN Women solicită ca încetarea focului în Gaza să fie implementată în deplină conformitate cu dreptul internațional și drepturile omului, împreună cu furnizarea imediată și neîngrădită de ajutor umanitar și eforturi de recuperare și reconstrucție, care să țină cont de dimensiunea de gen.