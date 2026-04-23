Guvernul României lansează program de sprijin pentru fertilizare in vitro destinat cuplurilor infertile

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat joi, după ședința de Guvern, adoptarea unui nou program social dedicat sprijinirii natalității și tratării infertilității, prin finanțarea procedurilor de fertilizare in vitro pentru cupluri și femei singure.

Măsura face parte dintr-un program național valabil în perioada 2026-2030 și vizează sprijinirea persoanelor afectate de infertilitate, o problemă medicală care, potrivit datelor prezentate, afectează între 10 și 15% dintre cuplurile aflate la vârstă reproductivă din România.

„Cel de-al doilea act normativ pe care vreau să vi-l supun atenției este o hotărâre de guvern prin care a fost aprobat Programul Social de Interes Național pentru susținerea cuplurilor și a persoanelor singure în vederea creșterii natalității, e valabil pentru perioada 2026-2030, Programul Fertilizarea in Vitro. Programul are ca obiectiv sprijinirea familiilor sau femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea, o problemă medicală care afectează aproximativ 10-15% dintre cuplurile de vârstă reproductivă din România”, a declarat Dogioiu.

Programul se adresează atât cuplurilor infertile, căsătorite sau nu, cât și femeilor singure cu vârste între 24 și 42 de ani. Sprijinul financiar este acordat sub formă de vouchere digitale.

„Beneficiarii sunt cupluri infertile căsătorite sau nu, precum și femei singure cu vârsta între 24 și 42 de ani. Acești beneficiari vor primi două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 lei, 5.000 lei pentru achiziția de medicamente specifice și 10.000 lei pentru proceduri medicale de fertilizare in vitro”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Aceasta a precizat că ajutorul nu va fi impozitat și va putea fi acordat de mai multe ori, în funcție de criteriile programului și de fondurile disponibile.

„Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum 3 ori aceluiași beneficiar, în limita fondurilor disponibile. Numărul maxim de beneficiari ai programului este stabilit anual”, a mai spus Dogioiu.

Înscrierea în program se va face digital, printr-o platformă online dedicată. Procedurile administrative urmează să fie detaliate în perioada următoare.

„Documentele vor fi depuse online printr-o platformă digitală dedicată. Normele metodologice, inclusiv documentele necesare și modalitatea concretă de aplicare, vor fi publicate în termen de 90 de zile de la apariția hotărârii de guvern în Monitorul Oficial”, a precizat Dogioiu.

„Am propus prelungirea programului național pentru susținerea fertilizării in vitro până în 2030. Pentru că sunt oameni care așteaptă ani de zile. Care încearcă, care speră. Și, de multe ori, suferă în tăcere. Pentru ei, statul trebuie să fie un sprijin real”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, conform unui comunicat transmis.

Prin această inițiativă, Guvernul dorește combaterea declinului demografic și facilitarea accesului la tratamente pentru persoanele afectate de infertilitate, se mai anunță în comunicat.

Programul are, în același timp, un rol important în creșterea nivelului de conștientizare privind infertilitatea. România se confruntă cu o scădere rapidă a natalității.