Eugen Tomac despre obținerea voturilor din partea PNL: „Domniile lor vor decide exact care este poziția pe care și-o exprimă”

Premierul desemnat de președintele României, Eugen Tomac, a declarat luni, într-o conferință de presă, că își asumă responsabilitatea formării viitorului Guvern și că va încerca să discute cu toate partidele pentru a obține susținerea necesară în Parlament.

Întrebat dacă are garanția că va primi voturile parlamentarilor PNL la votul de încredere, Eugen Tomac a evitat să ofere un răspuns, dar a spus că decizia aparține conducerii PNL.

„Aceasta este o decizie pe care membrii și conducerea Partidului Național Liberal o va lua. Urmează să stabilească domniile lor exact care este poziția pe care și-o vor exprima”, a declarat Eugen Tomac.

Premierul desemnat a spus însă că rămâne optimist și consideră că situația din prezent obligă clasa politică la responsabilitate.

„Dar eu plec încrezător pentru că subliniez încă o dată. Fiecare zi în care țara noastră nu are un guvern este o problemă care aduce la rândul un set de probleme extrem de complexe care afectează viața de zi cu zi a fiecărui român”, a afirmat acesta.

Eugen Tomac a mai precizat că este nevoie de mai multă maturitate politică pentru depășirea blocajului actual.

„Nu este un moment fericit. De aceea cred că, dincolo de lucrurile care separă partidele, avem nevoie de mai multă înțelepciune, maturitate și responsabilitate față de fiecare cetățean român”, a spus Tomac.

„Nu este un moment ușor. Îmi asum această responsabilitate pentru că înțeleg perfect ce se întâmplă. Am capacitatea și experiența necesară și determinarea pentru a lua decizii importante și evident că sunt pregătit să discut cu fiecare actor politic și să-i exprim de plină a mea disponibilitate, care este buna credință pentru a gestiona un cabinet necesar în momentul de față, tocmai pentru a depăși acest moment neplăcut”, a mai declarat Eugen Tomac.

Potrivit Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile de la momentul nominalizării pentru funcţia de premier, pentru a veni în faţa Parlamentului ca să ceară un vot de încredere.

Pentru ca noul Executiv să fie învestit, sunt necesare cel puțin 233 de voturi din partea senatorilor și deputaților.

Sursă video: Digi 24.