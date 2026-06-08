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Negocierile pentru formarea noului Guvern. Surse: Care este calendarul de învestire a Executivului pe care și-l propune Eugen Tomac

Premierul desemnat Eugen Tomac își propune să îndeplinească toți pașii pentru ca până la finalul acestei săptămâni, noul Executiv să fie deja instalat la Palatul Victoria, au precizat surse politice pentru G4Media.
Negocierile pentru formarea noului Guvern. Surse: Care este calendarul de învestire a Executivului pe care și-l propune Eugen Tomac
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
08 iun. 2026, 10:52, Politic
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Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze un nou Guvern, își propune ca miercuri, 10 iunie, să trimită la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare pentru care cere votul de învestitură, au declarat surse politice pentru G4Media.

Totodată, aceleași surse spun că Eugen Tomac dorește ca procedurile în Parlament să se desfășoare rapid, astfel încât până la finalul săptămânii să fie deja instalat la Palatul Victoria.

În aceste condiții, audierile în comisiile parlamentare ale miniștrilor propuși ar urma să se desfășoare joi, 11 iunie, iar vineri, 12 iunie, să aibă loc ședința plenului reunit al Senatului și Camerei Deputaților pentru votarea noului Guvern.

Pe ce voturi mizează Tomac

Potrivit acelorași surse citate de G4Media, Eugen Tomac mizează, momentan, pe voturile PSD, UDMR și ale minorităților naționale, ale parlamentarilor neafiliați, dar și ale celor de la PACE, POT și Uniți Pentru România.

În plus, Tomac încearcă să obțină sprijin pentru învestirea Guvernului și din partea PNL și USR, au mai spus sursele pentru G4Media.

Consultările pentru formarea noului Guvern încep luni

Luni, Eugen Tomac începe discuțiile cu partidele parlamentare în încercarea de a strânge o majoritate în Parlament care să susțină cabinetul său tehnocrat. Primele negocieri vor fi cu PNL, USR și PSD.

Potrivit programului anunțat duminică, liberalii vor fi primii care se vor întâlni cu premierul desemnat, de la ora 11:00. Apoi, de la ora 14:00, Tomac va discuta cu reprezentanții USR, iar de la 17:00 cu social-democrații. Toate consultările vor avea loc la sediile formațiunilor politice.

Negocierile cu celelalte partide vor avea loc zilele următoare.

Potrivit Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile de la momentul nominalizării pentru funcţia de premier, pentru a veni în faţa Parlamentului ca să ceară un vot de încredere. Pentru ca noul Executiv să fie învestit, sunt necesare cel puțin 233 de voturi din partea senatorilor și deputaților.

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