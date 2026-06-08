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Tomac, încrezător după întâlnirea cu PNL: Îmi doresc ca partidele să-mi acorde șansa de a oferi un guvern competent

Eugen Tomac, premierul desemnat, a plecat „încrezător” după consultările cu liberalii. El speră că partidele îi vor oferi șansa de a forma un guvern.
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Cosmin Pirv
08 iun. 2026, 12:32, Politic
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Premierul desemnat Eugen Tomac s-a întâlnit luni dimineața cu liderii PNL, în cadrul consultărilor pe care le-a început cu partidele.

El a declarat, la finalul întâlnirii, că le-a prezentat liberalilor obiectivele cabinetului pe care îl va propune.

„Din păcate, timpul ne presează. Avem un context internațional extrem de tensionat și plin de provocări. Avem o serie de urgențe ce izvoresc din angajamentele pe care le are România în prezent”, a spus Tomac.

El a ieșit încrezător de la consultări.

„Eu îmi pun o mare speranță în o judecata corectă, cinstită, în acord cu așteptările cetățenilor români în colegii din Partidul Național Liberal pentru a-mi da un vot de încredere. Presiunea este foarte mare, responsabilitatea față de țară este uriașă și îmi doresc ca partidele, dincolo de nemulțumirile lor sau așteptările lor legitime, să-mi acorde șansa de a oferi României un guvern competent, bine pregătit. (…) Plec încrezător de la această întâlnire”, a mai spus premierul desemnat.

El a anunțat că este pregătit să continue reformele începute de Ilie Bolojan.

„Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuiesc continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față”, a declarat Eugen Tomac.

El va mai avea luni consultări cu USR și PSD.

Sursă video: Digi 24.

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