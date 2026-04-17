Prima pagină » Știrile zilei » Parlamentul din Kosovo va confirmă participarea militară la forța internațională din Gaza

Parlamentul din Kosovo urmează să aprobe oficial vineri decizia guvernului de a trimite un contingent de trupe în cadrul Forței Internaționale de Stabilizare din Gaza.
Sursă foto: Hepta
Radu Mocanu
17 apr. 2026, 14:55, Știri externe

Parlamentul din Kosovo urmează să aprobe oficial decizia guvernului de a trimite trupe în cadrul Forței Internaționale de Stabilizare, creată după armistițiul dintre Israel și gruparea militantă Hamas din luna octombrie a anului trecut. 

Misiunea funcționează sub egida Consiliului Păcii, promovat de președintele Donald Trump și are scopul de a menține pacea și de a sprijini reconstrucția enclavei palestiniene. 

Potrivit ministrului Apărării de la Priștina, participarea la această inițiativă arată evoluția statului de la statutul de beneficiar de securitate la cel de furnizor, întrucât în urma Războiului din 1999, securitatea țării a fost asigurată de misiunea NATO, KFOR.  

„Țara noastră a fost un consumator de securitate, ceea ce înseamnă că statele NATO au contribuit la securitatea Republicii Kosovo. Astăzi intrăm într-o fază în care devenim un furnizor sau exportator de securitate”, a spus Ejup Maqedonci , ministrul Apărării pentru Associated Press

Oficialul a anunțat că structura va include câteva zeci de militari, inclusiv specialiști în deminare, care vor oferi sprijin umanitar și asistență de securitate, în funcție de mandatul misiunii.  

Maqedonci a precizat că pregătirile sunt în faza finală, beneficiind de asistența unui reprezentant al SUA pentru detalii tehnice. 

Printre statele care și-au anunțat participarea se numără Indonezia, Albania și Kazahstan. 

