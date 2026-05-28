Netanyahu a ordonat armatei israeliene să cucerească 70% din Gaza

În timpul unui interviu acordat la o conferință în Cisiordania ocupată, Netanyahu a declarat că Israelul își „întărește” controlul asupra Hamas. „Acum ne aflăm în 60% din teritoriul Fâșiei Gaza. Eram la 50%. Am trecut la 60%”, a spus el. „Directiva mea este să trecem la – pas cu pas – în primul rând la 70%. Să începem cu asta” , relatează CNN.
La sfârșitul lunii aprilie, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au emis hărți grupurilor internaționale de ajutor umanitar care arătau că armata controlează deja aproximativ 64% din Gaza.
Confiscarea unei părți mai mari din Gaza ar forța aproximativ 2 milioane de palestinieni să se stabilească într-o fracțiune din ce în ce mai mică din teritoriul distrus al enclavei de coastă.
În baza unui acord de încetare a focului din octombrie 2025 între Israel și Hamas, forțele israeliene s-au retras pe o linie de demarcație cunoscută sub numele de „linia galbenă”, care le-a lăsat în aproximativ 53% din Gaza.
Hamas a acuzat marți Israelul că a modificat linia de atac, spunând că acest lucru „constituie o subminare explicită și continuă a acordului de încetare a focului, o încălcare gravă a prevederilor sale și o încercare evidentă de a impune noi fapte pe teren prin forță, cu scopul de a consolida controlul militar asupra Fâșiei și de a submina orice șansă reală de a stabiliza situația sau de a face ca eforturile de dezescaladare să aibă succes”.
Atât Israelul, cât și Hamas ar trebui să respecte termenii acordului de încetare a focului mediat de SUA, care a intrat în vigoare în octombrie. Însă progresele înregistrate în acest plan, promovat de președintele Donald Trump, au stagnat, riscând un scenariu în care teritoriul Gaza va fi divizat permanent.
Israelul a efectuat în mod repetat atacuri în Gaza de la încetarea focului, acuzând Hamas că l-a încălcat prin reînarmare și reconstrucție a forțelor sale. Aceste atacuri au ucis peste 850 de persoane în Gaza de la începutul încetării focului, potrivit Ministerului Sănătății Publice din Palestina. La începutul acestei luni, Israelul l-a ucis pe Izz al-Din al-Haddad, liderul aripii militare a Hamas. Unsprezece zile mai târziu, Israelul l-a asasinat pe succesorul său într-un atac ulterior.