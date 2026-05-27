Hamas confirmă că noul său lider militar a fost ucis în atacurile aeriene israeliene din Gaza

Cel puțin șapte persoane au fost confirmate miercuri ca ucise în orașul Gaza, în urma atacurilor aeriene israeliene din ziua precedentă. De asemenea, Hamas a confirmat că noul lider al aripii sale militare a fost ucis în atacurile aeriene israeliene din ziua precedentă, la mai puțin de două săptămâni după ce predecesorul său a fost, de asemenea, ucis.
Sursa: Ashraf Amra / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
28 mai 2026, 02:13, Știri externe
Conform unei declarații a Hamas, Mohammed Odeh a murit într-un atac aerian de marți, împreună cu soția sa și doi dintre copiii săi. Anterior, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat că armata israeliană l-a vizat și l-a ucis pe Odeh, relatează AP.

Cel puțin cinci persoane, inclusiv Odeh și membrii familiei sale, au fost ucise și 12 au fost rănite în atacul de marți asupra unei piețe din orașul Gaza, au declarat spitalele locale. Atacul a avut loc în ajunul Eid al-Adha, o importantă sărbătoare musulmană.

Alte atacuri au avut loc miercuri seara în oraș și au ucis cel puțin șapte persoane, inclusiv doi copii și o femeie. Peste 20 de persoane au fost rănite, inclusiv mai mulți copii, potrivit spitalului Shifa.

Militanți Hamas, vizați de atacurile israeliene

Armata israeliană a anunțat miercuri seară că a lansat atacuri în nordul Fâșiei Gaza, vizând doi militanți Hamas.

Mii de oameni s-au adunat miercuri pentru înmormântarea comună a familiei lui Odeh în orașul Gaza. Participanții la înmormântare au acoperit cele patru cadavre cu steaguri verzi Hamas și au mărșăluit de la o moschee prin oraș, scandând și trăgând focuri de armă în aer. Unii purtau postere cu fotografia lui Odeh, inscripționate cu cuvintele „unul dintre șefii de stat major ai Brigăzilor Qassam”, referindu-se la aripa militară a Hamas.

Hamas a condamnat atacul și a declarat că Odeh a fost activ în cadrul grupării timp de mai bine de trei decenii și a făcut parte din prima generație care a contribuit la înființarea aripii militare și armate a mișcării.

Katz l-a numit pe Odeh „unul dintre arhitecții” atacului din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, care a declanșat războiul de peste doi ani din Gaza. El a spus că este a patra oară când Israelul îl ucide pe șeful aripii militare a Hamas de la începutul războiului. Izz al-Din al-Haddad , fostul șef, a fost ucis pe 16 mai.

