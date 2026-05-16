Israel anunță eliminarea liderului Brigăzilor Qassam într-un atac aerian asupra Fâșiei Gaza

Forțele armate israeliene au anunțat că liderul aripii militare a Hamas, Izz al-Din al-Haddad, a fost ucis într-un atac aerian lansat asupra orașului Gaza. Gruparea palestiniană a confirmat decesul, al-Haddad fiind cel mai important lider al grupării eliminat de la începutul armistițiului.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
16 mai 2026, 21:51, Știri externe
Armata israeliană a anunțat sâmbătă că Izz al-Din al-Haddad, șeful aripii armate a Hamas din Gaza, a fost ucis, informează Reuters

Potrivit Ierusalimului, Haddad a fost unul dintre principalii arhitecți ai atacurilor din 7 octombrie 2023, care au declanșat Războiul din Gaza. 

Gruparea militantă a confirmat eliminarea liderului, precizând că acesta a fost ucis împreună cu soția și fiica sa de 19 ani. 

Al-Haddad ar fi supraviețuit mai multor tentative anterioare de asasinat, iar IDF a punctat că acesta era unul dintre cei mai vechi comandanți ai grupării, activ încă de la formarea Hamas. 

În plan diplomatic, negocierile pentru implementarea celei de-a doua faze a armistițiului susținut de președintele Statelor Unite, Donald Trump rămân într-un impas. De la intrare în vigoare a armistițiului în luna octombrie a anului trecut, aproximativ 850 de palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene. 

