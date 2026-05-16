Israel anunță eliminarea liderului Brigăzilor Qassam într-un atac aerian asupra Fâșiei Gaza

Armata israeliană a anunțat sâmbătă că Izz al-Din al-Haddad, șeful aripii armate a Hamas din Gaza, a fost ucis, informează Reuters.

Potrivit Ierusalimului, Haddad a fost unul dintre principalii arhitecți ai atacurilor din 7 octombrie 2023, care au declanșat Războiul din Gaza.

Gruparea militantă a confirmat eliminarea liderului, precizând că acesta a fost ucis împreună cu soția și fiica sa de 19 ani.

Al-Haddad ar fi supraviețuit mai multor tentative anterioare de asasinat, iar IDF a punctat că acesta era unul dintre cei mai vechi comandanți ai grupării, activ încă de la formarea Hamas.

În plan diplomatic, negocierile pentru implementarea celei de-a doua faze a armistițiului susținut de președintele Statelor Unite, Donald Trump rămân într-un impas. De la intrare în vigoare a armistițiului în luna octombrie a anului trecut, aproximativ 850 de palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene.