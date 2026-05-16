Fostul ministru britanic al Sănătății a anunțat că vrea să îl înlocuiască pe Starmer în cazul unor alegeri interne din Partidul Laburist

Wes Streeting, fost ministru în guvernul condus de Keir Starmer a anunțat sâmbătă că este pregătit să intre în cursa pentru conducerea Partidului Laburist, dacă va fi organizată o competiție internă pentru înlocuirea premierului Keir Starmer.

„Avem nevoie de o competiție adecvată cu cei mai buni candidați din partid, iar eu voi participa”, a spus Streeting, citat de Reuters.

Fostul ministru a criticat dur decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană în urma, pe care a descris-o drept „o greșeală catastrofală”. Potrivit acestuia, Brexitul a slăbit semnificativ poziția Marii Britanii pe plan internațional, iar țara ar trebui să urmărească reluarea relațiilor strânse cu blocul comunitar și eventual chiar aderarea la UE.

Presiunile asupra lui Starmer au crescut după înfrângerea severă suferită de Partidul Laburist în alegerile locale desfășurate săptămâna trecută.

Deși mai mulți miniștrii și-au dat demisia din cabinetul său și un număr ridicat de parlamentari i-au cerut retragerea, liderul laburist a respins apelurile privind demisia sa.

Conform regulamentului intern al partidului, orice candidat care dorește să declanșeze o competiție pentru conducere trebuie să obțină sprijinul a cel puțin 20% dintre parlamentarii laburiști.