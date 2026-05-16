Prima pagină » Știrile zilei » Fostul ministru britanic al Sănătății a anunțat că vrea să îl înlocuiască pe Starmer în cazul unor alegeri interne din Partidul Laburist

Fostul ministru britanic al Sănătății a anunțat că vrea să îl înlocuiască pe Starmer în cazul unor alegeri interne din Partidul Laburist

Fostul ministru britanic al Sănătății, Wes Streeting, a declarat că va candida în orice competiție pentru conducerea Partidului Laburist, la câteva zile după ce și-a anunțat demisia și i-a cerut premierului Keir Starmer să își depună mandatul.
Fostul ministru britanic al Sănătății a anunțat că vrea să îl înlocuiască pe Starmer în cazul unor alegeri interne din Partidul Laburist
Sursa: Hepta
Radu Mocanu
16 mai 2026, 21:22, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Wes Streeting, fost ministru în guvernul condus de Keir Starmer a anunțat sâmbătă că este pregătit să intre în cursa pentru conducerea Partidului Laburist, dacă va fi organizată o competiție internă pentru înlocuirea premierului Keir Starmer. 

„Avem nevoie de o competiție adecvată cu cei mai buni candidați din partid, iar eu voi participa”, a spus Streeting, citat de Reuters.  

Fostul ministru a criticat dur decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană în urma, pe care a descris-o drept „o greșeală catastrofală”.  Potrivit acestuia, Brexitul a slăbit semnificativ poziția Marii Britanii pe plan internațional, iar țara ar trebui să urmărească reluarea relațiilor strânse cu blocul comunitar și eventual chiar aderarea la UE. 

Presiunile asupra lui Starmer au crescut după înfrângerea severă suferită de Partidul Laburist în alegerile locale desfășurate săptămâna trecută.

Deși mai mulți miniștrii și-au dat demisia din cabinetul său și un număr ridicat de parlamentari i-au cerut retragerea,  liderul laburist a respins apelurile privind demisia sa. 

Conform regulamentului intern al partidului, orice candidat care dorește să declanșeze o competiție pentru conducere trebuie să obțină sprijinul a cel puțin 20% dintre parlamentarii laburiști. 

Recomandarea video

Crater cu diametrul de 1,5 metri, un motor de dronă și un proiectil neexplodat, găsite în localitatea Padina, județul Tulcea
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele
Gandul
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Votul este oficial deschis. La ce oră urcă Alexandra Căpitănescu pe scenă
Libertatea
Alimentul la care David Attenborough a renunțat aproape complet pentru longevitate. Legenda BBC a împlinit 100 de ani
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia