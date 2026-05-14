Criză politică în Marea Britanie. Ministrul Sănătății demisionează și pune sub semnul întrebării viitorul lui Keir Starmer

Wes Streeting a demisionat joi din funcția de ministru britanic al Sănătății, deschizând calea unei lupte pentru conducerea Partidului Laburist și adâncind criza politică a premierului Keir Starmer.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
14 mai 2026, 15:52
În scrisoarea în care și-a anunțat demisia, Streeting a criticat „deriva” de la vârful guvernului și i-a transmis premierului că este „clar” că nu va conduce Partidul Laburist la următoarele alegeri, potrivit Reuters și dpa.

„Acum este clar că nu veți conduce Partidul Laburist la următoarele alegeri generale și că parlamentarii și sindicatele laburiste vor ca dezbaterea despre ceea ce urmează să fie o confruntare de idei, nu de personalități sau de lupte mărunte între facțiuni”, a scris Streeting.

„Este nevoie de o competiție largă și de cel mai bun grup posibil de candidați. Susțin această abordare și sper că o veți facilita”, a adăugat el.

Demisia lui Streeting vine după câteva zile de tensiuni politice, în care au crescut apelurile pentru retragerea lui Starmer, după rezultatele slabe obținute de Partidul Laburist la alegerile locale de săptămâna trecută.

Situația ar putea declanșa o competiție pentru conducerea partidului.

Premierul Starmer a respins în repetate rânduri presiunile și a declarat că nu intenționează să demisioneze. Într-un discurs susținut luni, el a avertizat că alegerea unui nou lider ar arunca țara în „haos” și a spus că electoratul „nu ar ierta niciodată” Partidul Laburist pentru repetarea instabilității politice asociate ultimilor ani de guvernare conservatoare.

