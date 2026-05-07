„Restaurantele nu vor supraviețui”: avertismentul unui chef Michelin despre taxele care sugrumă industria ospitalității

Atherton, chef Michelin, se află în prezent la Forte dei Marmi, pe coasta toscană, unde pregătește deschiderea unui restaurant într-un hotel, scrie The Guardian.

Bucătarul în vârstă de 54 de ani deține localuri și în Dubai și St. Moritz și recunoaște că își extinde afacerea în afara țării din necesitate, nu din dorință. „Încerc să susțin afacerea noastră prin deschiderea de localuri în străinătate. Nu suntem la fel de entuziaști față de Marea Britanie ca acum cinci sau șase ani”, a declarat el.

Taxe record față de restul Europei

Presiunea fiscală asupra restaurantelor britanice a crescut semnificativ. Impozitele pe afaceri au urcat odată cu expirarea facilităților din perioada Covid, ceea ce înseamnă costuri suplimentare de aproximativ 32.000 de lire sterline pe an pentru un restaurant mediu, potrivit UKHospitality. TVA-ul pentru restaurante este de 20% – printre cele mai mari din Europa, față de o medie continentală de circa 12%, 10% în Italia și 9% în Irlanda. La acestea se adaugă majorarea contribuțiilor angajatorilor la asigurările sociale.

„Tot ce știu este că impozitul pe sectorul ospitalității din Marea Britanie este cel mai ridicat din Europa. Sectorul ospitalității din Irlanda este în plină expansiune – la noi, nu”, a spus Atherton.

Prețuri accesibile, în ciuda presiunii

Deși marjele sunt reduse, Atherton a ales să nu majoreze prețurile. La localul său din Mayfair distins cu două stele Michelin, tarifele au rămas neschimbate față de perioada în care restaurantul avea o singură stea. La cel din Chelsea, cheltuiala medie la prânz este de 30 de lire sterline. Halba de bere costă sub cinci lire.

„Dacă ieșitul la restaurant devine un lux imens în Marea Britanie, va fi devastator la toate nivelurile”, a avertizat bucătarul.